Суд заменил Навальному условный срок на 3,5 года реального

Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В срок заключения будет зачтен почти год, который господин Навальный провел под домашним арестом (один день домашнего ареста за один день колонии). Выездное заседание проходило в Мосгорсуде. Господина Навального туда доставили из СИЗО «Матросская тишина».

О замене срока на реальный просила ФСИН. Представитель прокуратуры поддержал эту просьбу. Сам оппозиционер, выступая в суде, потребовал своего немедленного освобождения.

«Суд находит представления подлежащим удовлетворению»,— сказала судья Наталия Репникова.

В связи с рассмотрением дела около Мосгорсуда перекрыли ряд улиц и усилили меры безопасности. Полицейские задержали более 300 человек.

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В декабре 2014 года Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года условно и пяти годам испытательного срока по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. В 2017 году Симоновский суд Москвы еще на год продлил условный срок оппозиционеру. 28 декабря 2020 года ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения им условий испытательного срока. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он лечился от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Химкинский горсуд по ходатайству ФСИН отправил политика под стражу до 15 февраля.

После ареста Алексея Навального во многих городах России люди вышли на несанкционированные митинги в его поддержку. Первый состоялся в субботу, 23 января, а второй в воскресенье, 31 января. По оценке «ОВД Инфо», было задержано более 4 тыс. и более 5 тыс. человек соответственно.

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