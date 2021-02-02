Суд заменил Навальному условный срок на 3,5 года реального

Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В срок заключения будет зачтен почти год, который господин Навальный провел под домашним арестом (один день домашнего ареста за один день колонии). Выездное заседание проходило в Мосгорсуде. Господина Навального туда доставили из СИЗО «Матросская тишина».
О замене срока на реальный просила ФСИН. Представитель прокуратуры поддержал эту просьбу. Сам оппозиционер, выступая в суде, потребовал своего немедленного освобождения.
«Суд находит представления подлежащим удовлетворению»,— сказала судья Наталия Репникова.
В связи с рассмотрением дела около Мосгорсуда перекрыли ряд улиц и усилили меры безопасности. Полицейские задержали более 300 человек.
Как судили Алексея Навального. Главное
В декабре 2014 года Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года условно и пяти годам испытательного срока по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. В 2017 году Симоновский суд Москвы еще на год продлил условный срок оппозиционеру. 28 декабря 2020 года ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения им условий испытательного срока. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он лечился от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Химкинский горсуд по ходатайству ФСИН отправил политика под стражу до 15 февраля.
История дела «Ив Роше»
После ареста Алексея Навального во многих городах России люди вышли на несанкционированные митинги в его поддержку. Первый состоялся в субботу, 23 января, а второй в воскресенье, 31 января. По оценке «ОВД Инфо», было задержано более 4 тыс. и более 5 тыс. человек соответственно.
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