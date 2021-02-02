СМИ: США готовы снять санкции с «Северного потока-2» при выполнении ФРГ ряда условий

США заявили о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против «Северного потока-2» при выполнении ФРГ ряда условий, cообщает газета Handelsblatt. Издание ссылается на «одного из официальных представителей США, участвовавших в переговорах».

«Немцы должны предложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем снять с повестки тему "Северного потока-2"»,— сказал источник издания. По данным Handelsblatt, американцы заинтересованы в том, чтобы был разработан механизм, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока-2», если сократятся транзитные поставки через Украину. Правительство ФРГ пока не сообщает о предложениях по данной теме, отмечает издание.

19 января США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Ограничения коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». «Газпром» предупредил о возможной приостановке проекта, но заявил о намерении завершить его вопреки давлению. Кремль назвал санкции незаконными. Европарламент потребовал остановить строительство газопровода из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» будет достроен.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" подводят под санкции».