Кремль назвал давление США на «Северный поток-2» незаконным

Кремль считает незаконным давление США, направленное на свертывание проекта «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва намерена «продолжить последовательную работу по финализации этого проекта», добавил он.

«Этот международный проект продолжает сталкиваться с грубым, незаконным давлением со стороны США, их действия направлены на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, имеющих отношение к этому проекту»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос журналистов о том, готов ли Кремль к тому, что проект не будет завершен. Он добавил, что в Кремле сожалеют в этой связи и будут внимательно отслеживать и анализировать ситуацию.

Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2». На этом фоне «Газпром» в проспекте размещения евробондов предупредил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен из-за политического давления.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».