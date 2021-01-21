Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за ареста Навального

Депутаты Европарламента приняли сегодня, 21 января, резолюцию по России в связи с ситуацией с задержанием оппозиционера Алексея Навального. За резолюцию проголосовал 581 человек, против — всего 50, 44 воздержались. Всего участие в голосовании принял 675 из 705 депутатов Европарламента.

В резолюции, финальная версия которой была подготовлена на текущей неделе, депутаты призвали немедленно отпустить господина Навального и других задержанных в день его прилета в РФ, «значительно усилить» ограничительные меры ЕС в отношении России, ввести персональные санкции против «связанных с режимом» российских олигархов и «немедленно остановить» завершение реализации проекта «Северный поток-2».

Сегодня, 21 января, документ был принят без обсуждений: соответствующая дискуссия прошла в зале пленарных заседаний еще во вторник, 19 января. Тогда евродепутаты практически единодушно осудили действия российских властей и призвали Брюссель принять жесткие меры в отношении России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рекомендовала иностранным политикам, которые высказываются в поддержку господина Навального, «уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в собственной стране».

Напомним, европарламентарии не в первый раз выступают в защиту Алексея Навального. В сентябре прошлого года депутаты приняли не менее критическую резолюцию в связи с отравлением политика. Тогда в голосовании участвовали 688 делегатов, в поддержку документа высказались 532 из них. Авторы резолюции призывали остановить строительство «Северного потока-2», пересмотреть основополагающие принципы взаимоотношений с Москвой, усилить санкции против России и принять европейский «акт Магнитского». Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими, а отражают мнение законодательного органа ЕС, однако два последних требования затем были реализованы исполнительной властью Евросоюза.

Как евродепутаты встали на защиту Алексея Навального — читайте в публикации “Ъ” «Не стесняясь в европарламентских выражениях».

Галина Дудина