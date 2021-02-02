Вице-канцлер Германии уверен в достройке «Северного потока-2»

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц уверен в том, что российский газопровода «Северный поток-2» будет достроен.

«Да»,— ответил господин Шольц на онлайн-конференции «Европа-2021», отвечая на соответствующий вопрос ведущих (цитата по ТАСС). Замечание о возражениях ЕС и США против проекта он прокомментировал фразой «сложности есть».

«Европейские государства вместе объяснили — вполне детально,— что они придерживаются мнения, что это европейский вопрос, и что они не хотят, чтобы другие вмешивались… А там посмотрим»,— добавил вице-канцлер.

19 января США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Ограничения коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». «Газпром» предупредил о возможной приостановке проекта, но заявил о намерении завершить его вопреки давлению. Кремль назвал санкции незаконными. Европарламент потребовал остановить строительство газопровода из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" подводят под санкции».