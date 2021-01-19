США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока-2»

США ввели санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в достройке трубопровода «Северный поток-2», и его владельца, ООО «КВТ-Рус». Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Санкции в отношении компании предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Также в рамках санкций против Венесуэлы введены ограничения против российской компании «Рустанкер». В санкционный список попали еще два нефтяных танкера — «Максим Горький» и «Сьерра». «Максима Горького» передала в российское управление Венесуэла — ранее судно называлось «Аякучо». На данный момент это крупнейший танкер, который ходит под российским флагом.

Ранее в «Газпроме» заявили, что намерены завершить строительство трубопровода «Северный поток-2», несмотря на «давление на проект путем санкций». При этом представитель компании признал, что санкции ограничивают компанию в путях реализации проекта.

Компания Nord Stream 2 AG 15 января сообщила, что отложила начало работ по завершению строительства газопровода, хотя за день до этого оператор строительства подтверждал намерение возобновить достройку. Позднее министр энергетики земли Мекленбург—Передняя Померания Кристиан Пегель сообщил об учреждении фонда, одной из целей которого указывался «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток-2"». Газета Bild сообщала, что фонд может быть создан для того, чтобы обойти американские санкции.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».