«Северный поток-2» подводят под санкции

Европарламент планирует остановить «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального. Согласно проекту резолюции, о котором пишут СМИ, депутаты также потребуют ввести санкции против граждан и юридических лиц из России, участвовавших в решении об аресте и заключении Навального. Под ними в Европарламенте понимают, например, ближайшее окружение Путина и пропагандистов из СМИ. Им могут заморозить активы в Евросоюзе и запретить въезд. Голосование по проекту резолюции должно пройти 21 января. Это рекомендательный документ, но члены ЕС должны на него ориентироваться.

И новые атаки на «Северный поток-2» не заставят себя ждать, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Впрочем, по его словам, даже в таких условиях остаются шансы все-таки достроить газопровод: «Мы, конечно, видим очевидный рост и усиление политического давления на проект. О чем это говорит? О том, что “Северный поток-2” входит в завершающую стадию, и главные оппоненты проекта — Соединенные Штаты — выкладывают все аргументы на стол, включая возможность политического давления на Европейский парламент. Я не исключаю, что такая резолюция будет принята именно как способ надавить на Германию, потому что она в этом плане становится, конечно, ключевым фактором.

Мы видим, что пока Берлин это давление выдерживает и свою позицию по отношению к “Северному потоку-2” не меняет. И эта резолюция в принципе ситуацию не разворачивает. У Европейского парламента никаких полномочий остановить проект просто нет. Накал страстей не спадет до того момента, пока мы не достроим газопровод. Наверняка будут еще какие-то резолюции, декларации. И темы Навального и “страшной России”, которая не должна завершить этот проект, будут раскручиваться. Так что новая администрация Байдена проявит себя во всей красе. На ближайшие недели и месяцы мы получим яркое продолжение всех этих историй, но это не означает, что проект остановлен. Я считаю, что есть основания рассчитывать на то, что в текущем 2021 году все-таки строительство газопровода будет завершено.

Но надо думать не о том, как избежать санкций — в нынешней политической конъюнктуре это нереально — а о том, как выживать в условиях этих ограничений».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отравление Алексея Навального действительно может играть роль в вопросе строительства «Северного потока-2», но ее мнение при этом не изменилось. Меркель ранее говорила, что проект нужно реализовать. Тем не менее она будет обсуждать этот вопрос с новой администрацией США. В начале февраля Москву должен посетить глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Сразу несколько стран призвали его отменить поездку, но сам Боррель заявлял, что сейчас она необходима больше, чем когда-либо. Происходящее вокруг этого визита покажет, насколько серьезно Евросоюз настроен на новые санкции, считает завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко. По ее мнению, пока самый вероятный сценарий — персональные ограничения против отдельных влиятельных россиян:

«Симптом, по которому мы поймем, что противники “Северного потока-2” одерживают победу в ЕС, — это визит Борреля в Москву. Если он будет демонстративно отменен, тогда можно будет говорить о том, что, может быть, готовятся санкции против отдельных лиц. Пока Франция и Германия на правительственном уровне принимают рекомендацию, что имя Навального не должно упоминаться в связи санкциями против “Северного потока-2”. Поскольку на 5% упала экономика Германии после десяти лет роста, а PwC прогнозирует рост еврозоны только на 4,2%, в отличие, например, от Китая, у которого планируется 8% роста, и поскольку бизнес выступает за “Северный поток-2”, то в данном случае пока жест Европарламента носит чисто символический, скорее устрашающий характер.

Позиция традиционных противников или сторонников строительства газопровода может поменяться, поскольку европейские лидеры всеми силами хотят показать, что единство ЕС с Соединенными Штатами восстановлено, так что здесь американская позиция будет играть определенную роль.

Кроме того, список, который сам Навальный составил перед тем, как лететь в Россию, — это бизнесмен Роман Абрамович, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель ФСБ Александр Бортников, телеведущий Владимир Соловьев, руководители наших министерств и ведомств — в Европарламенте уже очень активно обсуждается.

В качестве индивидуальных санкций он может пойти. “Северный поток-2” могут законсервировать, потому что все санкции принимаются на 12 месяцев, потом нужно снова голосовать. Но проект строительства газопровода сейчас настолько важен для экономики ЕС, что пока прагматичные расчеты берут верх».

Дмитрий Дризе — о судьбе трубопровода в свете новых санкций США Читать далее

В Кремле считают, что противодействие «Северному потоку-2» — это проявление недобросовестной конкуренции со стороны США. По версии Москвы, американцы рассчитывают поставлять на европейский рынок собственный сжиженный газ по более высоким ценам.

Сергей Гусев