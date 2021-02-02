Лавров считает отравление Навального инсценировкой

У России есть основания полагать, что предполагаемое отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» — инсценировка, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Такие выводы он сделал из того, что Германия не предоставила России доказательства отравления.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде, которая находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ (цитата по «РИА Новости»). Глава МИД РФ добавил, что Россия ждет от «шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе».

В середине января представитель Минюста ФРГ заявил, что Германия дала России ответы на все правовые вопросы, насколько это было допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права страны. По его словам, переданных материалов достаточно для возбуждения уголовного дела. Господин Лавров тогда заявил, что пока нет оснований возбуждать уголовное дело. Также МИД РФ сообщил, что ответ Германии был несодержательным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ответы отпиской.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек. Сегодня в Симоновском райсуде проходят о замене условного срока политика на реальный.

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