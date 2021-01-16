Германия сообщила об ответе на запросы России по Навальному

Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщил представитель министерства юстиции. Москве, в частности, были переданы протоколы допроса прокуратурой Берлина, сказал он.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России»,— сказал представитель ведомства агентству dpa (цитата по Deutsche Welle).

«Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России»,— заявил он.

По его словам, Германия теперь дала ответы на все запросы, которые были сделаны в августе и сентябре, насколько это сейчас возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права ФРГ.

Алексей Навальный проходил в Германии лечение после предполагаемого отравления. Он планирует вернуться в Россию 17 января. ФСИН заявила, что собирается задержать оппозиционера до решения суда по иску о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

Подробности — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».