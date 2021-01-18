Лавров: у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, Россия до сих пор не получила от Германии никаких вещественных доказательств отравления политика. Накануне господин Навальный вернулся в Москву из Берлина, сейчас в отделении полиции проходит заседание суда по иску ФСИН о заключении политика под стражу.

«Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Он напомнил, что больница в Омске и берлинская «Шарите» не обнаружили в пробах господина Навального следов боевых отравляющих веществ, после чего анализами занялась лаборатория Бундесвера. По его словам, Россия предлагала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести исследование в России. «Они очень долго пытались как-то уйти от прямого ответа: говорили: "Как же так, мы же международно признанные, мы сами проверим и вам скажем". Такого не будет, не будет больше игр в одни ворота»,— заявил министр.

Он отметил, что официальный ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры России опирался не на конкретные доказательства отравления, а на данные опроса политика и его жены. «Когда на днях Германия так радостно сообщила, что они нам дали ответы на все четыре запроса Генеральной прокуратуры, весь этот ответ опирался исключительно на опрос Навального и его супруги. Вот и все, что нам предъявили. Никаких вещественных доказательств, ничего про "три бутылки" какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов»,— сказал министр.

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17 января господин Навальный вернулся после лечения из Германии в Россию, в Шереметьево его задержали сотрудники ФСИН. По данным ФСИН, задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».