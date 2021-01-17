МИД РФ: ответ Берлина на запрос Москвы по Навальному ничего не содержал по сути

Россия получила ответ ФРГ на правовые запросы России по делу о предполагаемом отравлении политика Алексея Навального, но этот ответ оказался не содержательным, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы РФ, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: ну, конечно, мы получили ответ от германской стороны, проблема в том, что как всегда он ничего не содержал по сути задаваемых вопросов. И ссылка на несогласие клиента распространяться по его поводу. Классика»,— сказала госпожа Захарова в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Министерство юстиции ФРГ передало России ответы на четыре запроса, стало известно 16 января. Как уточнили в немецком ведомстве, Москве были переданы протоколы допроса прокуратурой Берлина, а также данные о пробах крови, ткани и одежды российского оппозиционера.

В России идет доследственная проверка. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Запросы о правовой помощи ФРГ были сделаны в августе и сентябре 2020 года. Сегодня, 18 января, Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву. В Германии он находился с 22 августа, где проходил лечение после предполагаемого отравления.

О возвращении политика — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».