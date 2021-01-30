Далеко не школота

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали на 31 января вторую после возвращения политика на родину акцию протеста в виде шествия и прогулок. Стартовавший цикл митингов во многом похож на события 2017 года. И тогда, и сейчас волне протестов предшествовал выпуск резонансного расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов). И тогда, и сейчас власти указывают на большое количество несовершеннолетних в толпах митингующих. Однако по мнению опрошенных “Ъ” социологов, лицо протеста не помолодело, наоборот, средний возраст участника акций сдвинулся к 35–45 годам. Эксперты считают, что единого мотива у протестующих нет: люди вышли на улицы из-за накопившейся усталости от эпидемии коронавируса, экономической депрессии и длительного политического затишья. Несмотря на прогнозируемое снижение численности участников будущих протестных акций, вероятна их радикализация, на что силовики могут дать зеркальный ответ.
Четыре года назад, в благополучном на нынешнем фоне 2017-м, после выхода расследования ФБК об имуществе Дмитрия Медведева в текстовом варианте и в виде фильма «Он вам не Димон» по стране прокатилась волна протестных акций. Расследование вышло 2 марта 2017 года, и за первую неделю размещенный в сети фильм собрал более 7 млн просмотров; в середине марта оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на улицу, а 26 марта в 97 городах России прошли самые массовые с 2011 года акции протеста. Тогда символами протеста стали желтые игрушечные уточки и кроссовки, превратившиеся в мемы и материализовавшиеся образы из фильма.
По разным данным, 26 марта на улицы вышли от 32 тыс. до 92 тыс. человек, а общее количество задержанных, по данным правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», составило 1468 человек, из них 1043 — в Москве. Девять человек в трех городах России стали фигурантами уголовных дел по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) — все они получили сроки от одного года условно до трех лет и восьми месяцев колонии общего режима.
Затем 2 апреля в ряде крупных городов России прошли менее многочисленные несанкционированные акции в виде мирного шествия или прогулки-флешмоба. А 12 июня 2017 года антикоррупционные митинги состоялись уже в 154 городах России (в 50 городах акции разрешили). Общее количество участников, по разным источникам, составило от 42 тыс. до 98 тыс. человек, в автозаки попали 1769 человек, в том числе 866 — в Москве. На четырех участников акций 12 июня в Москве и Петербурге завели дела о применении насилия к полицейским.
Символами протеста в 2017 году стали желтые игрушечные уточки и кроссовки, превратившиеся в мемы и материализовавшиеся образы из фильма «Он вам не Димон»
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Триггером для протестов 23 января 2021 года стало новое расследование Алексея Навального, обнародованное после его возвращения на родину из Германии. Фильм о предполагаемой недвижимости Владимира Путина на Черноморском побережье вышел 19 января и стремительно обошел по количеству просмотров расследование про Дмитрия Медведева: за полторы недели этот показатель превысил отметку 100 млн.
Акции прошли как минимум в 125 городах, самые многочисленные — в Москве и Санкт-Петербурге. На этот раз протестным мемом стал позолоченный туалетный ершик, символизирующий безвкусную роскошь «дворца в Геленджике». Подсчитать точное количество участников акции 23 января оказалось невозможно даже в Москве: проект «Белый счетчик» в этот раз не вел учета, однако по приблизительной личной оценке его координатора Дмитрия Нестерова, численность протестующих в Москве составила более 20 тыс. человек, по оценке директора ФБК Ивана Жданова — более 50 тыс. человек. Столичная же полиция отчиталась о 4 тыс. митингующих по состоянию на 14:30 23 января. По данным проекта «ОВД-Инфо», после акции 23 января были задержаны более 4 тыс., из которых 1546 — в Москве и 572 — в Санкт-Петербурге.
Протестным мемом 23 января стал позолоченный туалетный ершик, символизирующий безвкусную роскошь «дворца в Геленджике»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Глухое, рокочущее раздражение»
По версии властей, в митингах в этот раз приняло участие большое количество подростков, воодушевленных призывами в социальных сетях. Всего, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 198 несовершеннолетних. Методологически строгих исследований возрастного состава участников митингов пока не проводилось. В Москве единственный опрос на эту тему провели активисты «Белого счетчика» Александра Архипова, Анна Чернобыльская и Ольга Карташова.
Больше всего оказалось представителей возрастной группы от 25–35 лет (37%) и 18–24 лет (25%). Даже людей в возрасте от 58 до 70 лет оказалось больше школьников — 7%.
В беседе с “Ъ” Александра Архипова отмечает, что, по данным соцопросов, на акции 24 декабря 2011 года на Чистых прудах (ее участники оспаривали результаты выборов в Госдуму) было 5% несовершеннолетних, на акциях в августе—сентябре 2019 года (разгар протестной кампании по выборам в Мосгордуму) — от 4% до 8%, причем самый высокий показатель был на акции 10 августа 2019 года. Таким образом, по ее словам, 4% несовершеннолетних в нынешнем году — нормальный показатель. Источник, знакомый с ситуацией в Москве, ранее сообщал “Ъ”, что на акции 23 января правоохранители вылавливали в толпе подростков, родителей с малолетними детьми, «чтобы их не задавили и не причинили вреда». Из более 1 тыс. задержанных — доверителей правозащитного проекта «Апология протеста» — несовершеннолетними оказались менее 5%, возраст основной массы составил от 20 до 35 лет, что тоже развенчивает миф о большом количестве несовершеннолетних на акциях.
4% несовершеннолетних на митингах в нынешнем году — нормальный показатель
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
С этим согласны опрошенные “Ъ” социологи. «Я бы не сказала, что с точки зрения демографических характеристик по сравнению с акциями 2017 года, на которые тогда вышло много студентов, протест помолодел,— отметила директор исследовательского центра "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.— Скорее он сдвинулся в сторону диапазона 30–45 лет, а "школота", которую все ожидали, не пришла».
«У молодежи и студенчества еще все впереди, они столь же бескомпромиссны, сколь оптимистичны. А те, кто в этот раз вышел на улицу, как правило, уже имеют подросших детей и жизненный опыт, но уже избавились от сиюминутных хлопот и вошли в стадию такого полустратегического планирования дальнейшей жизни. Если в 2017 году на улицы вышел юношеский максимализм, то сейчас это глухое, рокочущее раздражение, которое на самом деле даже более тревожно»,— отмечает Екатерина Курбангалеева.
Оппозиционерам, подозреваемым в нарушении санитарных правил на митинге 23 января, избрали меру пресечения
Точных данных об участниках митингов нет, напоминает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров: «Но если опираться на единственные пока данные группы антропологов, то число "молодой молодежи", так называемой школоты, не выросло по сравнению с 2017 годом. Наоборот, ее стало сильно меньше». Основной состав митингующих — ближе к 30 годам и за 30, продолжает эксперт, но еще раз обращает внимание на то, что это не научный опрос в полном смысле, а так называемая неслучайная выборка.
Депрессия и выброс пара
Опрошенные “Ъ” эксперты в области социологии сходятся во мнении, что мотивацией к выходу людей на улицы 23 января послужило накопившееся раздражение от продолжительных запретов на фоне пандемии и общего упадка экономики. Хотя акция проходила под лозунгом освобождения Алексея Навального, каждый вышел на улицу со своими личными претензиями. Интервью наблюдателей «Белого счетчика» и исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» с участниками митингов в 2017, 2019 и 2021 годах показывают большой разброс мнений о том, что заставило их выйти на акцию протеста, рассказала Александра Архипова. «Некоторые рассказывают, что они поддерживают Алексея Навального, поэтому выходят на митинг. Другие отвечают, что Алексея Навального они не поддерживают, но — и вот этих "но" очень много: несправедливое задержание Алексея Навального, попытка отравления, возмущение расследованиями про Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Довольно приличное число людей говорят, что раньше они политикой в принципе не интересовались, но больше не могут это терпеть»,— рассказывает Александра Архипова.
По данным другого исследования, которое провел в Самаре доктор социологических наук Владимир Звоновский (опрос проводился среди участников от 19 до 23 лет), респонденты не заявляли каких-то экономических или социальных требований на митинге и не артикулировали цель своего протеста.
«Сегодняшние участники заявляют о своем желании помочь стране и народу в целом»,— говорится в исследовании.
Отношение к Алексею Навальному среди молодежи в Самаре оказалось очень разнообразным: от сторонников до тех, кто услышал его имя только после фильма о Владимире Путине.
«Сейчас антикоррупционные разоблачения не так близки людям. Это, безусловно, раздражает, но у людей куча своих насущных проблем социального характера,— отмечает госпожа Курбангалеева.— Расследование скорее стало триггером, но не больше». На акцию 23 января, отмечает эксперт, люди вышли от усталости, накопившейся агрессии и депрессии от бессмысленного сидения на месте: «Потерялось ощущение, что ты управляешь своей жизнью — такая желеобразная ситуация, когда ты не понимаешь: а что дальше? Безработица, падение доходов, отсутствие возможности отдыха — все это подтолкнуло людей высказать недовольство».
Единого мотива у протестующих нет, считает Валерий Федоров. «Зонтик» — это освобождение Алексея Навального, но под ним собираются люди с совершенно разными требованиями и взглядами. Однако кроме уже упомянутых недовольства социально-экономической ситуацией и усталости от коронавирусных ограничений есть и политические мотивы. «Чем схожи прошедшие митинги с акциями в 2017 году: они прошли после длительного политического затишья. В первом случае из-за "крымского эффекта" (рост поддержки власти и подъем патриотических настроений на фоне присоединения Крыма.— “Ъ”). Сейчас тоже практически год не было никаких выступлений, но уже из-за пандемии»,— отметил эксперт.
Если одна часть участников — это так называемый протестный актив, завсегдатаи маршей и митингов такого рода, и они этой акции очень долго ждали, то другая — это ситуативные участники, которые присоединились в результате интенсивной информационной раскрутки, а сами часто аполитичны или даже пришли за компанию.
Принципиально мотивация людей выходить на протестные акции последние годы не меняется, она весьма абстрактна, и, как правило, ее можно свести к формуле «против всего плохого», полагает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. «К сожалению, это уже можно назвать родовым проклятием несистемной оппозиции — невозможность сформулировать политическую повестку и неясные требования. Как показывает последний митинг, он был не в защиту Навального, и можно уверенно сказать, что лидером протеста он не стал»,— отметил эксперт. По его мнению, господин Навальный, вероятно, не станет лидером протеста и в дальнейшем — как минимум потому, что большая часть россиян к истории с отравлением относится с недоверием.
Протестное ядро никуда не денется
По словам Александры Архиповой, на массовые митинги в 2019 году выходили в среднем 15–17% новичков, потому цифра 42% (получена также на основании 365 ответов 460 опрошенных возле Пушкинской площади и на Тверской) впервые вышедших на протест 23 января 2021-го очень высокая. «Еще чуть больше новичков (около 30%) приходили на так называемые сериальные пикеты, то есть стояли в очереди на одиночные пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова,— рассказывает эксперт.— То, что на массовую акцию вышло такое количество новых людей, удивительно, и пока не очень понятно, как они будут себя вести в дальнейшем. Наши исследователи собираются проводить опросы 31 января, и мы посмотрим, какой процент людей выйдет впервые там». В исследовании Владимира Звоновского в Самаре «ветеранами» протестов тоже были лишь единицы, остальные — новенькие.
Людям надо четко понимать, не только против чего, но и ради чего они выходят на улицы, продолжает директор «Особого мнения». Однако по ее мнению, протесты хоть и будут сокращаться по численности участников, но могут радикализироваться, провоцируя тем самым более жесткие действия правоохранителей. «Итогом же стартовавшего протестного цикла может стать совершенно непредсказуемое голосование на выборах в Госдуму»,— отмечает Екатерина Курбангалеева.
Как ранее сообщал “Ъ”, события прошлой субботы обсуждались в тот же день и на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в Подмосковье: региональные власти получили общую установку «не жестить, но давать адекватный ответ в соответствии с законом». Власти работу правоохранителей высоко оценили. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами подчеркнул, что участникам акции «маски раздавали, чаем поили, водой не поливали, газом не травили». Действительно, пожалуй, единственным резонансным фактом жестокости со стороны правоохранителей стали обошедшие интернет кадры из Санкт-Петербурга: на них один из полицейских, ведущих к автозаку задержанного, бьет ногой в живот шагнувшую им навстречу 54-летнюю женщину. Женщина попала в больницу. Вскоре в сети появился ролик, снятый в ее в палате, где якобы ударивший ее сотрудник полиции с букетом цветов приносит ей извинения.
Там протестующие закидали снежками машину-автозак и служебную машину с полицейскими номерами, разбили в ней стекла, и осколок стекла, по данным правоохранителей, повредил глаз водителю. На протестных акциях в 2019 году самым резонансным примером насилия в отношении силовиков стал, пожалуй, брошенный в полицейского пластиковый стаканчик из-под кока-колы на несанкционированной акции 27 июля. Сделавший это менеджер Сергей Абаничев был заключен под стражу, но в сентябре СКР закрыл уголовное дело ввиду отсутствия состава преступления. Дело прокомментировал Владимир Путин в декабре 2019 года на заседании Совета по правам человека: «Бросил (стаканчик.— “Ъ”) — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины. Мы не должны допустить вот этого!»
У цирка на Трубной полицейских забросали снежками, те явно растерялись— Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021
Видео: Юля Сугуева / Медиазона pic.twitter.com/QRkpJygSfN
Валерий Федоров тоже обращает внимание на радикализацию протестного движения в России по сравнению с прошлыми годами: «Впервые мы увидели группы спортивных молодых людей, которые не просто присутствуют, но и осуществляют различные действия: снежки, разгром машины с номерами АМР. Кроме того, радикализация проявляется в том, что акция была несанкционированной и многие сознательно пришли на нее, понимая, что полиция будет их разгонять».
У оппозиции нет конструктивной повестки, ее представители не пытаются договариваться, созидать, исправлять, продолжает Виктор Потуремский. «Это сродни современному акционизму, то есть способ самовыражения и достижения эмоциональной реакции»,— полагает эксперт. Он не исключает, что такое поведение оппозиции повышает вероятность радикализации протестов. «Если мы не понимаем, что мы хотим сказать, то это диссонансное состояние может перетечь в радикализацию. Это мы и увидели на митингах: все начинается как мирное шествие или прогулка, а дальше — снежки, эксцесс с водителем государственного автомобиля и так далее. И это вызывает сильную тревогу и напряжение»,— отмечает господин Потуремский. Он обращает внимание, что, судя по выложенным в сети видео с митинга, действия радикально настроенных протестующих очень похожи на профессиональные или специально организованные.
«Протестное ядро существует давно и никуда не денется, но оно невелико по объему, так что вопрос не в этих людях, а в том, кто придет кроме них. Если верить антропологам (имеется в виду упомянутое выше исследование активистов "Белого счетчика".— “Ъ”), то многие пришли на протестную акцию впервые, но проверить это сложно. Повторюсь, надежных данных на этот счет ни у кого пока нет»,— считает Валерий Федоров. Но задача организаторов, по его мнению, не разовая акция, а «сериал», и здесь главное — не сколько людей примкнуло в первый и в последний раз, а сколько будет выходить регулярно, и в этом плане анонсированные оппозиционерами события 31 января будут даже более интересным кейсом.