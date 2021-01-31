Великобритания заявила о готовности сотрудничать с ЕС по поставкам вакцин от COVID-19

Лондон сосредоточен на сотрудничестве с Брюсселем по вопросам поставок вакцин от коронавируса COVID-19, заявил газете Sunday Telegraph министр Великобритании по делам вакцинации Надхим Захави. Заявление было сделано на фоне скандала из-за нехватки вакцин в ЕС.

«Речь идет о сотрудничестве, поэтому мы изо всех сил стараемся помочь решить производственные проблемы в Нидерландах, с которыми они (страны—члены ЕС.— “Ъ”) столкнулись перед Рождеством, и будем продолжать делать это»,— сказал министр.

Господин Захави добавил, что для решения проблемы Великобритания уже направила своих инженеров на завод Halix в Нидерландах, который производит вакцину AstraZeneca. Он также заявил, что разногласия сторон относительно поставок не связаны с «Брекситом». «Речь идет о том, чтобы обеспечить защиту наиболее уязвимых. Это гонка против смерти всеми возможными способами»,— уточнил министр.

Скандал вокруг поставок вакцин разгорелся после того, как сразу несколько стран ЕС пожаловались на задержку в поставках вакцин от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. AstraZeneca объяснила срывы поставок в ЕС отставанием от графика производства на два месяца и опровергла информацию о продаже вакцины в другие страны по более выгодной стоимости. Брюссель назвал задержки с поставками неприемлемым и пригрозил Лондону ограничить со своей стороны экспорт в Великобританию вакцин от Pfizer / BioNTech.

О скандале вокруг препаратов — в материале “Ъ FM” «Европа заждалась поставок вакцины».