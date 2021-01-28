Европа заждалась поставок вакцины

В Европе разгорается скандал из-за срыва поставок вакцин AstraZeneca. Власти ЕС требуют исполнить условия контракта в полном объеме, а компания заявляет, что технически не может этого сделать. Накануне Еврокомиссия собиралась провести консультации по этим проблемам, но представители AstraZeneca на нее не явились. До этого в компании заявляли, что отстают от плана производства на два месяца, поэтому в ближайшее время Европа недополучит примерно 60% препарата. При этом сами поставки еще даже не начались. Подробности — у Владислава Викторова.

Жаловаться на нехватку вакцин некоторые европейские страны начали еще несколько недель назад. Они просили Еврокомиссию, по сути, надавить на производителей и заставить исполнить свои обязательства. В ЕС в итоге решили провести консультации с экспертами, но представители AstraZeneca на встречу не пришли, пообещав прислать все ответы письменно. А до этого руководитель компании Паскаль Сорио дал интервью европейским СМИ, из которых стало понятно, что еще несколько месяцев страны будут недополучать вакцины. А вот Великобритания, наоборот, получит в три раза больше, потому что заключила контракт раньше.

Так что поводов для волнений у ЕС достаточно, считает руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный: «Они же объясняют, что у них возникли проблемы с производством. Они собирались в этом году произвести 3 млрд доз вакцины, но это, конечно, гигантские количества. Так что этого можно было вполне ожидать. Видимо, Европа рассчитывала на эти дозы, потому что Pfizer тоже отстает от первоначального своего плана. Получается, что, скажем, население Германии удастся привить в лучшем случае к концу года».

Но именно интервью руководителя компании AstraZeneca стало поводом для обострения ситуации. Европейские СМИ сразу обратили внимание, что Британия, которая вышла из ЕС, оказалась в более выгодном положении. Правительство Соединенного Королевства сумело самостоятельно обеспечить своих граждан необходимым количеством вакцин, в то время как европейские страны из-за бюрократии вынуждены получать препарат только централизованно, через Брюссель. И это может пошатнуть устои Евросоюза, отмечает заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко: «Лидеры Европейского союза изначально говорили, что вакцинация должна иметь общее планирование. В итоге получилось, что страны-доноры ЕС должны были получить вакцину в первую очередь. Из-за бюрократизации каждая страна пытается максимально реализовать свои национальные интересы. Скорее всего, эта тенденция, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих, окажется сильнее, и правительства вынуждены будут пойти по этой линии».

Еще на этапе гонки вакцин было понятно, что этот процесс выходит далеко за рамки медицинской сферы. Но отчетливо политика в вопросе вакцинации проявилась именно на этапе распределения препаратов. Пандемия в целом показала очень много слабых мест в здравоохранении, причем в масштабе всего мира, отмечает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко: «Ситуация с вакцинами, когда страны договориться не могут, зависит от транснациональных корпораций. Все это говорит о том, что международные институты, которые могли бы взять на себя роль арбитров, свою роль не выполнили, это повод подумать. Локальные вопросы — какие вакцины, в каком объеме — это все является не столько рычагами воздействия на эпидемию, сколько мерами политическими».

Но, похоже, что пока ни одна страна не намерена отказываться от своих политических амбиций в пользу исключительно борьбы с пандемией. А раз так, то и Россия могла бы воспользоваться срывом поставок вакцин в Европу и предложить свои препараты, тем более что «Спутник V» вскоре могут зарегистрировать в Евросоюзе, продолжает Николай Прохоренко. При этом в самой России система распределения вакцин не лучше европейской. «Некоторые регионы у нас получают намного больше вакцин, чем другие. Тут мы говорим про разные страны, а у нас, если даже сравнить по численности населения или по уровню заболеваемости, распределение вакцин ни по тому принципу, ни по этому не получится. Можно открыть цифры производства, распределения, открыть честную статистику и всем миром решать проблему»,— резюмирует Прохоренко.

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А ведь эта пандемия еще не самая страшная, во всяком случае, по мнению Билла Гейтса. По прогнозам главы компании Microsoft, мир ждут еще более серьезные потрясения, связанные с различными болезнями. Так что колоссальные расходы сейчас — страховка на случай новой пандемии, считает Гейтс. Но пока многомиллиардные вложения, например, в вакцины приводят лишь к раздорам.