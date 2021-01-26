Фармкомпании срывают план

В Европе может сорваться прививочная кампания из-за проблем с поставками вакцины. Власти ЕС опасаются, что возвращение к нормальной жизни и открытие границ для туристов откладывается как минимум на несколько месяцев. Регуляторы содружества уже пригрозили двум производителям вакцин — Pfizer и AstraZeneca — судебными исками. Судиться собираются и власти Италии, они заявляют, что компании нарушили условия контракта. Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки вакцин в ЕС в два раза. А до этого проблемы начались у компании Pfizer. На этом фоне два иностранных производителя вакцин от коронавируса заявили о приостановке испытаний своих препаратов. Может ли это помешать массовой вакцинации в Европе? И как страны могут выйти из этой ситуации? Разбирался Владислав Викторов.

Уже семь европейских стран пожаловались в Еврокомиссию на проблемы с поставками вакцин. Но больше всех возмутилась Италия. В ближайшее время поставки в страну вакцины AstraZeneca сократятся почти на 30%. А это ставит под угрозу всю прививочную кампанию, заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо, хотя до сих пор страна была первой в Европе по темпам вакцинации населения. Из-за этого разгорается скандал — некоторые члены правительства заговорили о подачи иска против производителей вакцин, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская. Хотя это, скорее всего, бесперспективная затея.

«Известно, что Pfizer недопоставил Италии 20% вакцин.

Дело в том, как подавать представление в суд. Corriere della Serа, например, написала о том, что доказать вину мультинациональной компании будет трудно, потому что флаконы, в которых содержится вакцина, рассчитаны на шесть доз, тогда как технология, при которой забирается вакцина шприцами, подразумевает пять доз. Адвокаты могут объяснить, что та самая шестая доза — это и есть якобы недопоставленные вакцины», — рассказала Елена Пушкарская.

В Евросоюзе вакцины распределяются между странами непосредственно через Брюссель, пропорционально численности населения. Всего Еврокомиссия заказала 600 млн доз препарата от Pfizer. Еще 400 — у AstraZeneca. Но производители, похоже, не рассчитали свои силы. В ближайшие три месяца Европа недополучит больше половины заказанных вакцин AstraZeneca. У Pfizer тоже проблемы — в конце года заказчики получила лишь 50 млн доз вместо обещанных 100. И до сих пор проблема не решилась. Впрочем, последняя обещает компенсировать недополученные препараты. А вот AstraZeneca, как пишет Reuters, таких гарантий не дает. Но в контракте на поставку, скорее всего, прописан отказ от претензий в случае срыва сделки, отмечает председатель российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев, ведь на то могут быть объективные причины.

«Это же биотехнологический продукт. Условно говоря, в питательном бульоне должно что-то прорасти, и дальше из этого сделаете вакцину. Можно предположить, что очень неудачная партия получилась, и компании пришлось все закладывать по новой. А уж возможно ли говорить о компенсации, не думаю, что компании, зная специфику производства, закладывали какие-либо значимые штрафные санкции при срыве производства», — отметил эксперт.

Впрочем, еще в начале января в компании BioNTech предупреждали о том, что в ближайшее время возможны сбои с поставкой вакцин. Дело в том, что по сути сейчас на рынке доступны лишь три вакцины, не считая российскую «Спутник V» и они, ожидаемо, не могут полностью удовлетворить спрос. А накануне разработку своих препаратов приостановили французский институт Пастера и одна из крупнейших фармкомпаний в мире Merck & Co. Они заявили, что их разработки оказались не столь эффективны. А чем меньше будет вакцин, тем сложнее будет вернуться к обычной жизни, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. И решений у этой проблемы не так и много.

«В разработке вакцин участвовало порядка 200 различных коллективов. Ясно, что кто-то из них сойдет с дистанции на каком-то этапе. Это, в общем-то, процесс естественный. Но если такие случаи будут происходить массово, это, конечно, будет проблемой.

Единственный выход — это пользоваться продуктами, которые уже сейчас свою эффективность показали, — это Pfizer, Moderna, “Спутник”, может быть, китайские вакцины, и масштабировать это производство.

Нет, наверное, сомнений в эффективности и безопасности этих препаратов. К китайским вакцинам и к астразенековской есть вопросы с точки зрения эффективности», — подчеркнул Николай Беспалов.

В Италии уже подсчитали, что из-за срыва поставок им придется растягивать первый этап массовой вакцинации еще на месяц, а это потянет за собой все остальные. В итоге прививочную кампанию они завершат к концу года, а не к лету, как это было заявлено. А открытие границ для туристов, похоже, вновь откладывается на неопределенное время.