Власти Италии обеспокоены задержкой поставок вакцин от COVID-19

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемой задержку поставок вакцин от коронавируса компании Astrazeneca, а также Pfizer и BioNThec. По его словам, это может сорвать план вакцинации в стране и навредить здоровью граждан и экономике.

На прошлой неделе итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури заявил, что компания Pfizer сообщила о сокращении поставок вакцины на 29% с 18 января. Кроме того, по словам господина Конте, о возможных проблемах с дистрибуцией уведомляет Astrazeneca.

Задержки поставок вакцин способны нанести огромный ущерб Италии и другим европейским странам, заявил господин Конте в социальной сети Facebook. «Если 60-процентное сокращение доз (вакцины Astrazeneca.— “Ъ”) на первые три месяца подтвердится, то в Италию будут доставлены 3,4 млн доз вместо 8 млн»,— написал он. Премьер Италии добавил, что попробует добиться выполнения контрактных обязательств с производителями вакцин.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает восьмое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране заразились почти 2,5 млн человек. Умерли более 85 тыс. итальянцев с подтвержденным COVID-19. Ни одна из российских вакцин от коронавируса в Италии еще не зарегистрирована. Однако Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕC.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».