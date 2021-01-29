ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию

Евросоюз из-за дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, сообщает газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля. По его словам, Брюссель изучает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer и BioNTech.

По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию. Компания объясняет это разницей по времени подписания контракта. Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио ранее заявил, что компания не продает дозы вакцины, предназначенные ЕС, третьим странам.

Господин Мишель сообщил, что ЕС рассматривает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer и BioNTech. Соответствующее предложение он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Великобритания ранее заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech.

Ранее издание Politico сообщило, что Брюссель согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины. Согласно плану, таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. Разрешение можно будет получить при условии исполнения обязательства по заказам в ЕС. Этот механизм может быть утвержден 29 января.