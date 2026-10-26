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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Болсонару отказался признать поражение на президентских выборах в Бразилии

Кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару отказался признать поражение действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Поводом для этого стало решение Высшего избирательного суда Бразилии о продлении работы избирательных участков во втором туре президентских выборов на два часа.
Во время выступления перед сторонниками о назвал «неприемлемым» признание результатов выборов и пообещал добиться их аннулирования. Господин Болсонару также добавил, что правила избирательного процесса были «изменены впервые в истории», передает ТАСС.
Высший избирательный суд Бразилии продлил работу избирательных участков по просьбе обоих кандидатов — господина да Силвы и самого Флавио Болсонару. Сенатор объяснял свой запрос плохой погодой — сильные дожди, по его словам, могли помешать избирателям попасть на участки, а Лула да Силва заявлял, что власти нескольких городов намеренно мешали работе общественного транспорта, чтобы не дать избирателям голосовать.
По итогам обработки 100% бюллетеней, действующий президент Бразилии набрал 51,79% голосов, Флавиу Болсонару — 48,21%. Господин да Силва стал президентом в четвертый раз.

Авторы

  • Влад Никифоров
    Влад Никифоров
    собственный корреспондент