Болсонару отказался признать поражение на президентских выборах в Бразилии
Кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару отказался признать поражение действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Поводом для этого стало решение Высшего избирательного суда Бразилии о продлении работы избирательных участков во втором туре президентских выборов на два часа.
Высший избирательный суд Бразилии продлил работу избирательных участков по просьбе обоих кандидатов — господина да Силвы и самого Флавио Болсонару. Сенатор объяснял свой запрос плохой погодой — сильные дожди, по его словам, могли помешать избирателям попасть на участки, а Лула да Силва заявлял, что власти нескольких городов намеренно мешали работе общественного транспорта, чтобы не дать избирателям голосовать.
По итогам обработки 100% бюллетеней, действующий президент Бразилии набрал 51,79% голосов, Флавиу Болсонару — 48,21%. Господин да Силва стал президентом в четвертый раз.