Брюссель навал неприемлемым задержки с поставками вакцины AstraZeneca

Пересмотр сроков поставок в ЕС доз вакцины от AstraZeneca неприемлим, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Ранее фармацевтическая компания предупредила Брюссель о возможных задержках поставок.

«В пятницу AstraZeneca неожиданно проинформировала нас о намерении поставить в ближайшие недели меньшее количество доз, чем было оговорено и объявлено. Новый график неприемлем для ЕС»,— сказала журналистам госпожа Кириакидес (цитата по «РИА Новости»).

Еврокомиссар добавила, что Брюсселю необходимо знать, о задержке какого точного количества доз идет речь. «Пока от лаборатории не было получено удовлетворительных ответов, запланирован еще один разговор сегодня вечером»,— уточнила она.

Массовая вакцина в странах ЕС началась в конце декабря 2020 года. На территории ЕС разрешено применение вакцин от компаний Moderna и BioNTech / Pfizer. Ожидается, что в ближайшее время европейскую сертификацию также получат AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. На регистрацию в европейский регулятор заявку также подала российская вакцина «Спутник V». В целом ЕС уже договорился о поставках около 2,3 млрд вакцин.

О борьбе с вирусом — в материале “Ъ FM” «Европа настроилась на вакцинацию».