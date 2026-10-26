Отрыв оппозиции от коалиции Вучича на выборах в Сербии превысил 9,5 п. п.
Оппозиционный блок «Студенческий список — Студенты побеждают» увеличил отрыв от правящей коалиции Александра Вучича «Объединенная Сербия» на досрочных парламентских выборах, следует из данных Республиканской избирательной комиссии (РИК).
По данным РИК на 5:35 мск после подсчета 82,85% бюллетеней, «Студенческий список» набрал 50,28% (1,6 млн голосов). Коалиция «Александр Вучич — Объединенная Сербия» получает 40,73% (1,3 млн голосов). Разница между кандидатами превысила 9,5 процентного пункта.
Согласно параллельному подсчету агентств Ipsos и CeSID, охватившему 96% участков, оппозиция претендует на 140 из 250 мест в парламенте, тогда как блок Александара Вучича может рассчитывать лишь на 103 мандата.
Экс-президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции. Он обвинил во вмешательстве в выборы «глубинное государство».