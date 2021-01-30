Полиция в Москве запретила парковку на некоторых центральных улицах 31 января

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил, что по требованию полиции на некоторых улицах в центре города нельзя будет припарковаться 31 января. Накануне главное управление МВД по Москве сообщило, что закроет для пешеходов Красную площадь и центральные улицы в связи с тем, что в этот день сторонники политика Алексея Навального планируют провести акции протеста в ряде городов России, включая столицу.

Парковка будет запрещена на Моховой улице, в Охотном ряду, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, Москворецкой и Кремлевской набережной. «На этих улицах будут установлены запрещающие знаки. Будьте внимательные при парковке, смотрите на знаки»,— указано в сообщении департамента транспорта в Telegram.

23 января в разных городах России состоялись несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, запланированы очередные акции протеста, в связи с чем Москве будут введены серьезные ограничения. По требованию полиции поезда метро будут проезжать мимо центральных станций, а маршруты наземного транспорта будут изменены. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».