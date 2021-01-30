В Москве изменят маршруты наземного транспорта 31 января

Московские власти 31 января по требованию полиции изменят маршруты наземного транспорта, метро будет проезжать мимо центральных станций. Департамент транспорта также сообщил об изменении схемы проезда метро из-за закрытия центральных станций. Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции в поддержку политика на 31 января.

«Завтра по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре»,— говорится в сообщении дептранса в Telegram. Изменится движение по маршрутам А, м1, м2, м3, м5, м6, м7, м8, м9, м10, м27, т13, т25, 15, 24, 38, 101, 122, 144 156, 158, 255, 904, С43.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. Также 31 января не будут работать магазины, кафе и рестораны в центре столицы. С 9:00 до 23:00 запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре. Ряд оружейных магазинов не будет работать в ближайшие выходные.

Об ограничениях в Москве и других регионах из-за акций — в материале “Ъ” «Могут повторить».