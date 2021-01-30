Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике

Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Господин Ротенберг заявил, что хочет сделать там апарт-отель.

«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат»,— сказал бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.

Бизнесмен заявил, что объект был приобретен «несколько лет назад». Он не сказал, что купил недвижимость именно он, а также кто был предыдущим владельцем.

Господин Ротенберг оценил состояние стройки как неудовлетворительное. Предприниматель сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.

Интервью длится меньше четырех минут. Главный редактор Mash Максим Иксанов не спросил господина Ротенберга о том, связан ли этот особняк с президентом, почему там установлена бесполетная зона и о других подробностях расследования. Представитель бизнесмена Ольга Антонова отказалась отвечать «Открытым медиа», в каком состоянии был куплен объект, есть ли под ним 16-этажный подземный комплекс и «куда делись богатые интерьеры с ранних фото».

У расследования о «дворце Путина» больше 100 млн просмотров в YouTube. В фильме утверждается, что стоимость объекта — 100 млрд руб. и что его построили для президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что не имеет отношения к этому особняку, а владеют им бизнесмены. В Кремле отказались разглашать имена владельцев. В районе поместья установлена бесполетная зона, которую ФСБ объяснила охраной границ: причиной якобы стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». 29 января Mash и «Россия 1» опубликовали сюжеты об особняке в Геленджике, их сотрудники побывали на стройке.