Соцсети снова рискуют проштрафиться
Кого могут коснуться санкции за дискредитацию традиционных ценностей
Госдума готовит штрафы за дискредитацию традиционных ценностей. Они будут касаться владельцев соцсетей и, например, стримингов утверждают авторы документа. За публикацию контента, порочащего российские духовно-нравственные ценности, и отказ их удалять для компаний предусмотрены штрафы в размере до 1 млн руб. А за повторное нарушение размер взыскания для юридических лиц кратно возрастет.
Ранее профильный комитет Госдумы одобрил проект о новых штрафах для первого чтения в нижней палате. Управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко считает размеры взысканий слишком суровыми:
«Закон об информации ввел запрет на распространение сведений, которые дискредитируют традиционные ценности на различных интернет-платформах. Как правило, вдогонку к таким запретам идут и штрафы. В этом случае, к сожалению, они драконовские: до 5 млн руб. при повторном нарушении для юридических лиц. Это означает, что владельцы интернет-платформ будут панически бояться, во-первых, крупных сумм взысканий, а во-вторых, тех явных негативных последствий, которые в отношении них будут предпринимать различные органы, в первую очередь Роскомнадзор, и, вполне возможно, прокуратура.
Крупные аудиовизуальные сервисы, конечно, не так боятся штрафов, так как во многом их политика выстроена в согласии с регуляторами. Кроме того, год назад были внесены поправки в закон об информации, которые позволяют блокировать интернет-ресурсы. Можно себе представить, какими могут быть убытки для онлайн-кинотеатра, если он будет заблокирован Роскомнадзором. Фактически это означает банкротство.
Штрафы хоть и высокие, не являются главной угрозой, но они могут прилетать абсолютно непредсказуемо и за каждую единицу контента. Это означает, что выбор для пользователей сократится, станет существенно меньше контента действительно интересного, творческого, являющегося искусством».
При этом в законопроекте отмечается, что штрафы за дискредитацию традиционных ценностей не будут применяться за контент, опубликованный до 1 марта 2026 года. А если владелец сервиса удалит его по требованию Роскомнадзора в течение суток, ответственность не наступит. На обычных пользователей штрафы пока распространять не планируют. Впрочем, площадки тоже скорее всего начнут ужесточать правила, считает партнер юридической фирмы Comply Максим Али:
«Здесь есть широкое определение аудиовизуального произведения, именно "контент". Под ним можно понимать видео, ролики, фильмы, то есть нет конкретного уточнения, что речь идет, например, только о полнометражном фильме. На самом деле под это могут подпадать и рилсы. Поэтому, я думаю, неслучайно это касается не только онлайн-кинотеатров, но и социальных сетей, в которых представлен в основном пользовательский контент. Другой вопрос, что все-таки ответственность предусматривается именно для владельцев этих сервисов. Поэтому не очень понятно, что может грозить конкретному пользователю, каких-то осязаемых рисков пока нет.
Но важно понимать, что есть уже сейчас большой список запрещенного вида контента, за который сам пользователь будет отвечать. Например, пропаганда наркотиков. Кроме того, сама соцсеть может блокировать или банить автора за то, что он системно распространяет такой контент. И здесь уже отношения будут регулироваться не федеральным законодательством, а правилами пользования конкретным сервисом».
При этом наказывать владельцев сервисов предлагается только в том случае, если с момента публикации контента, дискредитирующего традиционные ценности, прошло не больше года. Когда законопроект рассмотрят в первом чтении, пока неизвестно.