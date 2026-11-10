Соцсети снова рискуют проштрафиться

«Здесь есть широкое определение аудиовизуального произведения, именно "контент". Под ним можно понимать видео, ролики, фильмы, то есть нет конкретного уточнения, что речь идет, например, только о полнометражном фильме. На самом деле под это могут подпадать и рилсы. Поэтому, я думаю, неслучайно это касается не только онлайн-кинотеатров, но и социальных сетей, в которых представлен в основном пользовательский контент. Другой вопрос, что все-таки ответственность предусматривается именно для владельцев этих сервисов. Поэтому не очень понятно, что может грозить конкретному пользователю, каких-то осязаемых рисков пока нет.