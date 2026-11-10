В Севастополе не накопили достаточно энергии для возвращения графиков
Все соцобъекты в Севастополе обеспечены электричеством, однако поступающей в город электроэнергии все еще недостаточно для введения графиков. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
«При этом социально значимые объекты получают электричество: больницы, гидроузлы и другие важные учреждения»,— уточнили в пресс-службе правительства.
По словам чиновников, на данный момент энергетики регулируют нагрузку на сети в реальном времени по командам диспетчера ЧРДУ.
В Крыму и Севастополе действуют серьезные ограничения подачи электроэнергии после серии аварий, произошедших, по словам местных властей, за пределами полуострова.
9 ноября губернатор Михаил Развожаев констатировал: ситуация с энергоснабжением в Севастополе тяжелая, подача света гражданам остается неравномерной, потому что город получает около половины необходимого объема электроэнергии.