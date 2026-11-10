Telegraph узнал о планах Конгресса допросить Инфантино из-за связей с Трампом
Президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино могут вызвать в Конгресс США для дачи показаний. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, законодатели планируют допросить главу организации для расследования его возможных связей с администрацией Дональда Трампа.
По словам собеседников газеты, расследование ведет демократ Джейми Раскин. Комитет интересуют несколько эпизодов, среди которых аренда офиса в Trump Tower в Нью-Йорке, вручение Дональду Трампу первой премии мира FIFA в 2025 году, а также отмена дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана во время чемпионата мира 2026 года по якобы звонку Дональда Трампа.
Кроме того, в материалах дела есть и отмененный проект Джанни Инфантино по продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, например, компании Thrive Eternal, основанной Джошуа Кушнером — братом зятя господина Трампа Джареда Кушнера. Последних, по сведениям издания, также могут вызвать для дачи показаний.
Сейчас Джейми Раскин не может принудительно вызвать Джанни Инфантино для дачи показаний, однако ситуация может измениться в январе 2027 года. После победы Демократической партии на промежуточных выборах, господин Раскин может возглавить юридический комитет, утверждают собеседники газеты.
Расследование Джейми Раскина началось еще в июле. Тогда он направил главе FIFA письмо, в котором попросил предоставить документы о контактах с американским президентом, его семьей и компаниями, а также сведения о возможных платежах и подарках. Документы так и не были предоставлены.