ФСБ объяснила бесполетную зону в районе «дворца Путина» охраной границы

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас под Геленджиком была установлена в интересах пограничной безопасности, сообщили РБК в ФСБ. Там находится дворец, фактическим владельцем которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иностранным агентом) назвал президента России Владимира Путина. Сам он это отрицает. Федеральная служба охраны при этом заявила, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов, и там не действуют никакие ограничения со стороны ведомства.

В ФСБ заявили, что причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», по отношению к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщило ведомство.

В ответе также говорится, что отряд ФСБ занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено»,— заявили в ФСБ.

19 января ФБК оппозиционера Алексея Навального опубликовал на YouTube-канале расследование про комплекс резиденций под Геленджиком, который якобы построили для Владимира Путина. Его стоимость оценивалась в 100 млрд руб. Президент России отрицает свою причастность к этому дворцу. По его словам, дворцом владеют бизнесмены. В Кремле разглашать имена владельцев отказались.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Кремль не имеет права разглашать имена владельцев».