«Россия-1»: строители особняка в Геленджике назвали его апарт-отелем

Телеканал «Россия 1» снял сюжет о «дворце Путина», в котором говорится, что этот особняк под Геленджиком является недостроенным апарт-отелем. Отрывок из которого опубликовал автор материала Александр Рогаткин на YouTube. Строители особняка под Геленджиком, который, как утверждает о назвали здание гостиницей. Человек, которого господин Рогаткин представил как представителя застройщика отверг причастность президента.

«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном»,— сказал человек, которого господин Рогаткин в комментарии «РИА Новости» представил как представителя застройщика. Этот мужчина (или очень похожий и в точно такой же одежде) ранее появлялся в ролике издания Mash.

Анонс «Россия-1» и ролик Mash вышли в один и тот же день, 29 января. Согласно анонсу господина Рогаткина, полная версия сюжета выйдет на «России-1» в 20:00 по московскому времени. Журналист телеканала заявил «Открытым медиа», что съемочные группы приезжали в разное время.

Александр Рогаткин сообщил «РИА Новости», что съемочная группа попала на объект по разрешению владельца, имя которого пока не раскрывается. «Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри»,— сказал господин Рогаткин. По его словам, строители прибыли на уже ведущуюся стройку шесть лет назад, и объект они «получили в таком же вот состоянии».

По утверждению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), шесть лет назад по особняку стала распространяться плесень, из-за чего строители «буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново».

ФБК опубликовал расследование 19 января. Стоимость «дворца Путина» в нем оценивалась в 100 млрд руб. Ролик на YouTube посмотрели более 100 млн раз. Президент России отрицает причастность к этому особняку. По его словам, им владеют бизнесмены. В Кремле разглашать имена владельцев отказались.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Кремль не имеет права разглашать имена владельцев».