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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Кремль не имеет права разглашать имена владельцев»

Дмитрий Песков — о том, кому принадлежит дворец под Геленджиком

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Так называемый дворец под Геленджиком принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Но Кремль не имеет никакого права разглашать имена владельцев, так как это было бы некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.


“Ъ FM”: «Владимир Путин сказал, что дворец под Геленджиком ему не принадлежит, но в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, речь там идет о том, что комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц. Исходя из масштабов и предполагаемой стоимости объекта, мы понимаем, что, наверное, считанные люди в стране могут им владеть. Известно ли в Кремле, кому принадлежит этот объект?»

Дмитрий Песков: «Очевидно, что владельцем является предприниматель. Это, действительно, большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько предпринимателей прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно».

Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин однозначно ответил на вопрос о том, владеет ли он этим объектом. «Он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту», — напомнил пресс-секретарь, добавив, что все резиденции президента известны всем гражданам России.

«Президент проводит там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия. Все они известны не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», — отметил Песков.

“Ъ FM”: А как в Кремле могли бы объяснить то, что, например, краснодарская компания “Оптима Комплект Строй” сообщала на своем сайте, что выполняла работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка, это как раз то самое место из расследования? Была еще компания “Аэрокомплекс”, которая разместила данные, что ее сотрудники устанавливали оборудование на вертолетных площадках резиденции президента РФ, и там тоже упоминали Прасковеевку?

Дмитрий Песков: «Прасковеевка — так называется этот населенный пункт, я не исключаю, что там при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки на крупных объектах — это довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос».

19 января оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем YouTube-канале расследование про комплекс резиденций, который якобы построили под Геленджиком для Владимира Путина. Фильм стал самым быстронабирающим просмотры видео в русскоязычном YouTube. К 26 января ролик набрал более 90 млн просмотров.

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