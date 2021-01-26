«Кремль не имеет права разглашать имена владельцев»

Так называемый дворец под Геленджиком принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Но Кремль не имеет никакого права разглашать имена владельцев, так как это было бы некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

“Ъ FM”: «Владимир Путин сказал, что дворец под Геленджиком ему не принадлежит, но в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, речь там идет о том, что комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц. Исходя из масштабов и предполагаемой стоимости объекта, мы понимаем, что, наверное, считанные люди в стране могут им владеть. Известно ли в Кремле, кому принадлежит этот объект?» Дмитрий Песков: «Очевидно, что владельцем является предприниматель. Это, действительно, большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько предпринимателей прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно».

Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин однозначно ответил на вопрос о том, владеет ли он этим объектом. «Он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту», — напомнил пресс-секретарь, добавив, что все резиденции президента известны всем гражданам России.

«Президент проводит там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия. Все они известны не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», — отметил Песков.

“Ъ FM”: А как в Кремле могли бы объяснить то, что, например, краснодарская компания “Оптима Комплект Строй” сообщала на своем сайте, что выполняла работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка, это как раз то самое место из расследования? Была еще компания “Аэрокомплекс”, которая разместила данные, что ее сотрудники устанавливали оборудование на вертолетных площадках резиденции президента РФ, и там тоже упоминали Прасковеевку? Дмитрий Песков: «Прасковеевка — так называется этот населенный пункт, я не исключаю, что там при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки на крупных объектах — это довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос».

19 января оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем YouTube-канале расследование про комплекс резиденций, который якобы построили под Геленджиком для Владимира Путина. Фильм стал самым быстронабирающим просмотры видео в русскоязычном YouTube. К 26 января ролик набрал более 90 млн просмотров.