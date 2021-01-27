Что известно о погранзаставе рядом с дворцом в Геленджике

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас под Геленджиком установлена в интересах пограничной безопасности, сообщила ФСБ в ответе на запрос РБК. На мысе находится особняк, который фигурирует в фильме оппозиционера Алексея Навального как «дворец Путина». Что известно о погранзаставе и бесполетной зоне вокруг нее из открытых источников — в материале “Ъ”.

Впервые о строительстве погранзаставы сообщили в ноябре 2006 года кубанские СМИ. До конца 2006 года планировалось заложить восемь постов технического наблюдения пограничного управления береговой охраны ФСБ. Семь из них — на побережье Азовского моря, и один — на Черном море в районе поселка Прасковеевка под Геленджиком. «Погранпосты будут служить для создания непрерывного автоматизированного наблюдения за надводной обстановкой в своих секторах морской акватории»,— рассказывал представитель ФСБ.

Об открытии погранзаставы официально не сообщалось. Согласно ответу ФСБ РБК, административный комплекс был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.

При этом еще в 2010 году объект был подключен к энергоснабжению. В отчете ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год говорится об окончании строительства высотной линии 110 кВ Геленджик—Прасковеевка (23,5 км): «Ввод новой линии позволил обеспечить внешнее электроснабжение спецобъектов ФСБ России в с. Прасковеевка».

Координатор организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха рассказал “Ъ”, что еще в 2011 году в районе Молокановой щели (долина реки Азмашах, на противоположном берегу реки находится особняк) группа экологов встретила пограничников, сообщивших о «запретной зоне».

По данным кадастрового реестра РФ, на мысе Идокопас под Геленджиком находится участок под номером 23:40:0703000:21, поставленный на учет 31 июля 2006 года. По документам эта земля «для строительства поста технического наблюдения».

Согласно приказу Министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 года №254 «Об установлении запретных зон», над территорией мыса Идокопас установлена бесполетная зона с номером URP116. Для нее действуют ограничения по высоте FL130 (3950 м).

Впервые эта территория попала в число запретных 13 января 2015 года в предыдущей версии приказа Минтранса. То есть через четыре года после того, как объект стали называть «дворцом Путина», а на мысе появились пограничники.

Ограничения FL130 встречаются в документе еще два раза — в зонах с номерами URP105 и URP106. Они согласно прописанным в приказе координатам находятся в районе сочинской резиденции президента «Бочаров ручей».

Однако у этих зон разные ответственные структуры. Контактная информация по URP105 и URP106 относится к Службе охраны на Кавказе ФСО России, а по URP116 — к пограничному управлению ФСБ по Краснодарскому краю.

Отметим, что другие официальные резиденции имеют более жесткие ограничения по высоте. Например, над объектами Ново-Огарево и Горки-9 эти зоны закрыты на все высоты.

О вводе в эксплуатацию других семи погранзастав из сообщения ФСБ от 2006 года не сообщалось. В районах, где предполагалось их строительство, запретов на полеты нет. Зона URP116 под Геленджиком является единственной, за которую отвечает УФСБ по Краснодарскому краю.