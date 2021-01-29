Mash показал видео из особняка в Геленджике

Журналистов издания Mash пустили на территорию недостроенного особняка под Геленджиком, который, как утверждает Алексей Навальный, фактически принадлежит Владимиру Путину. Президент России отрицает причастность к этому объекту.

Попасть на территорию особняка главному редактору Mash Максиму Иксанову и оператору удалось при помощи неназванного «представителя технического надзора», который «следит за стройкой уже шесть лет». По его словам, строительство закончат не раньше, чем через 5–6 лет.

Снаружи здание отделано камнем. Внутри все стены бетонные, отделка в помещениях, попавших на видео, отсутствует. «Разобраться с предназначением здания мне так и не удалось, равно как и узнать имя владельца»,— рассказал журналист в конце шестиминутного ролика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще не ознакомился с публикацией. «Нет, пока не ознакомились, на это не было времени»,— сказал он журналистам во время пресс-колла.

О том, что сейчас в особняке идет стройка, уже сообщал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По его данным, шесть лет назад все было готово, но «случилась катастрофа». «Имя ей — плесень. И разгильдяйство. Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново»,— говорится в расследовании ФБК.

ФБК опубликовал расследование 19 января. Стоимость «дворца Путина» в нем оценивалась в 100 млрд руб. Ролик на YouTube посмотрели более 100 млн раз. Президент России отрицает причастность к этому особняку. По его словам, им владеют бизнесмены. В Кремле разглашать имена владельцев отказались.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Кремль не имеет права разглашать имена владельцев».