Крымчанин получил 20 лет колонии за антироссийское кино

До 2021 года мужчину звали по паспорту Василием Лапоноговым, потом он официально сменил имя и фамилию, став Нестором Штормовым. Его задержали в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) и ст. 275 (госизмена) УК РФ. По версии следствия, в 2024 году крымчанин взаимодействовал с представителем украинской организации «Атеш», признанной террористической и запрещенной на территории РФ. В частности, фигурант вызвался снять документальный фильм о якобы агрессии российских военных по отношению к мирным жителям и попытку восстановления ими справедливости. В запрещенной организации поддержали эту идею и пообещали помочь с созданием и продвижением картины, которую он снимал впоследствии на смартфон.