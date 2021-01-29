Кафе и магазины в центре Москвы 31 января будут закрыты

Магазины, кафе и рестораны в центре Москвы по распоряжению властей не будут работать в воскресенье, 31 января. Напомним, в этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести новые акции в его поддержку. Также с 9:00 до 23:00 в центральных районах столицы будет запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00»,— сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Ранее стало известно, что 31 января в Москве закроют центральные станции метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).

Соратники господина Навального намерены второй раз провести акции с требованием освободить его из-под стражи. Предыдущие митинги прошли по всей России в прошлую субботу, 23 января. Напомним, оппозиционера задержали по возвращении из Германии 17 января. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Вчера Мособлсуд оставил в силе решение о задержании политика до суда.

О начале судебных процессов над оппозиционерами — в материале “Ъ” «Сидите дома».