Оружейные магазины в Москве будут закрыты на фоне протестов

Оружейные магазины «Арсенал» и «Охотник на Сколковской» в Москве не будут работать в течение выходных 30 и 31 января по распоряжению правоохранительных органов, сообщили «Интерфаксу» представители сетей. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Росгвардия направила распоряжение оружейным магазинам города. Канал связывает это с акциями протеста, которые планируют сторонники политика Алексея Навального.

Представитель пресс-службы Росгвардии сообщил «РИА Новости», что ведомство не направляло никаких рекомендаций в оружейные магазины. Baza в своем сообщении ссылается на данные магазинов «Кольчуга» и Air-gun. Представители магазина «Артемида» сообщили «Интерфаксу», что не будут работать в ближайшие выходные, так как «у нас будут в субботу и воскресенье проводиться технические работы».

Акции в поддержку господина Навального, заключенного под стражу после прибытия в Россию, прошли в минувшую субботу, 23 января. Ранее сегодня Московский областной суд отказался отменять его задержание до 15 февраля. Соратники господина Навального намерены провести новые акции 31 января.

О задержании оппозиционера — в материале “Ъ” «А ФСИН его знает».