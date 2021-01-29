Полиция просит отправить Олега Навального и других оппозиционеров под домашний арест

В Тверской районный суд Москвы поступили ходатайства о домашнем аресте брата политика Алексея Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список ионстранных агентов) Любови Соболь, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Главное следственное управление главного управления МВД по Москве просит суд отправить их под домашний арест до 23 марта.

27 января у сторонников господина Навального прошла серия обысков. В качестве подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) были задержаны Олег Навальный, Любовь Соболь, Анастасия Васильева, Мария Алехина и другие сторонники политика.

МВД ранее сообщило, что уголовное дело было возбуждено после того, как на акцию в поддержку господина Навального пришли люди с положительным тестом на коронавирус. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19.

В день протестов по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек. СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело. Накануне, 28 января, Мособлсуд оставил в силе решение о задержании оппозиционера до суда.

Подробности — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».