Оппозиции устроили «день обысков»

В среду в Москве прошли более десятка обысков в квартирах оппозиционеров. Сначала силовики пришли домой к политику Алексею Навальному. Сам он, напомним, находится в СИЗО «Матросская Тишина», ожидая там суда по замене условного срока на реальный; в квартире находился его брат Олег Навальный. Через некоторое время полиция пришла с обыском к жене политика Юлии, она попросила дождаться приезда адвоката, после чего силовики выломали дверь. Когда адвокат приехала, ее в квартиру уже не пустили. Также с обысками пришли в студию «Навальный Live» и ФБК (внесен Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов).

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что следственные действия проходят в рамках дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Как ранее сообщало МВД, дело было возбуждено из-за того, что на акцию 23 января якобы пришли 19 человек с подтвержденным ранее тестом на коронавирус.

Вчера же обыски прошли в квартире пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Для этого ее вывезли из спецприемника, где она с 22 января отбывает девять суток административного ареста, назначенные за призывы к участию в протестах. Также из спецприемника для проведения обыска вывезли сотрудника ФБК Георгия Албурова — он ранее также был арестован на десять суток по «призывной» статье. Обыск прошел в квартирах координатора штаба Алексея Навального в Москве Олега Степанова и юриста ФБК Любови Соболь.

Как ранее сообщило МВД, дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. Кто является фигурантами уголовного дела, в ведомстве не уточняли. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19.

Также силовики пришли с обыском к главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой; пресс-секретарю штаба политика Юлии Галяминой Николаю Касьяну; сразу два обыска прошли у члена Либертарианской партии Игоря Ефремова — по месту регистрации и фактического проживания. Обыск прошел и в квартире пресс-секретаря «Гражданского общества» Егора Илюшкина. Полицейские обыскали также квартиру матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Кроме того, вечером в среду поступило сообщение, что силовики выламывают дверь в съемную квартиру муниципального депутата Люси Штейн.

Александр Черных