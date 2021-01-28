Мособлсуд оставил Алексея Навального в СИЗО

Московский областной суд отклонил апелляцию защиты на задержание Алексея Навального на 30 суток (до 15 февраля). Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. ФСИН заявила о нарушении им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

«Мне было все понятно до начала (заседания.— “Ъ”)»,— сказал господин Навальный на отказ в удовлетворении апелляции. Его адвокаты обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и подадут кассационную жалобу на решение Мособлсуда.

Алексей Навальный участвовал в заседании по видеосвязи. Сегодня ему впервые после задержания разрешили пообщаться с адвокатами, им дали десять минут.

Решение о задержании принимал Химкинский суд. При этом выездное заседание проводилось в отделе полиции. Защита считает решение суда незаконным. Адвокаты оппозиционера Вадим Кобзев и Ольга Михайлова заявили журналистам, что им не вручали постановление о назначении судебного заседания. Кроме того, не было обосновано выездное заседание в полиции. Также были использованы нормы закона, которые не предусматривают задержания на 30 суток, сказали они.

В субботу, 23 января, по всей России начались несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны более 4 тыс. человек. 25 января руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков объявил о новых акциях в поддержку оппозиционера 31 января.

О задержании оппозиционера — в материале “Ъ” «А ФСИН его знает».