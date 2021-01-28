Telegram ввел функцию переноса истории переписки из других мессенджеров

Telegram сделал обновление приложения, теперь в нем доступна функция переноса истории переписки из других приложений. В качестве примера приводится WhatsApp, Line, KakaoTalk. Обновление появилось на фоне миграции пользователей из WhatsApp, Twitter и других соцсетей.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например из WhatsApp, Line или KakaoTalk»,— говорится в описании обновления. Оно также позволяет пользователям удалять группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

Основатель мессенджера Павел Дуров в январе сообщил о крупнейшей цифровой миграции в истории. По его словам, только с 9 по 12 января в Telegram пришли 25 млн новых пользователей. Их общее число превысило 500 млн.

Пользователи по всему миру активно начали скачивать Telegram после изменения политики конфиденциальности WhatsApp, а также после того, как аккаунт Дональда Трампа в Twitter был заблокирован навсегда из-за твитов, которые, по мнению руководства соцсети, разжигали ненависть. Также аккаунт главы Белого дома заблокировала Facebook.

О переходе в мессенджер — в материале “Ъ FM” «Пользователи мигрируют в Telegram».