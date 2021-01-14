Дуров заявил о крупнейшей цифровой миграции в истории

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя резкий рост пользователей мессенджера, предположил, что происходит самая крупная цифровая миграция в истории. Только с 9 по 12 января в Telegram появилось 25 млн новых пользователей. В целом число пользователей достигло 500 млн.

«Со времени моего последнего сообщения и без того массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества»,— написал господин Дуров в мессенджере.

Основатель Telegram также перечислил официальные аккаунты лидеров стран, появившихся в мессенджере. «Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах»,— написал господин Дуров в Telegram.

Пользователями мессенджера стали:

Среди перечисленных глав государств нет президента США Дональда Трампа. Ранее в Telegram появился аккаунт, заведенный от имени главы Белого дома. Сегодня руководство мессенджера пометило этот аккаунт, на который подписались более 500 человек, как мошеннический.

Пользователи по всему миру активно начали скачивать Telegram после изменения политики конфиденциальности WhatsApp, а также после того, как аккаунт Дональда Трампа в Twitter был заблокирован навсегда на основании твитов президента, которые, по мнению руководства соцсети, разжигали ненависть. Также аккаунт главы Белого дома заблокировала Facebook.

О росте популярности Telegram — в материале “Ъ” «Мессенджер протеста».