Пользователи открыли охоту на мессенджеры

Массовое бегство пользователей из WhatsApp обернулось внушительным ростом для других мессенджеров. Популярность приложения резко упала после обновления политики конфиденциальности. На этом фоне Telegram начал бить рекорды по количеству пользователей, более того, там зарегистрировался, например, президент Турции. За несколько часов на аккаунт Реджепа Тайипа Эрдогана подписались более 100 тыс. человек. Впрочем, эксперты отмечают, что безопасное общение в Telegram или на других площадках лишь иллюзорно. Какой мессенджер можно считать самым защищенным? Об этом — Глеб Силко.

У Павла Дурова, кажется, самая успешная неделя в карьере. За три дня его Telegram получил 25 млн новых пользователей, а в целом в январе число активных юзеров пробило планку в 500 млн человек в месяц. Похожая ситуация у мессенджера Signal — пользоваться им призвал Илон Маск. И всего за четыре дня у приложения появились 7,5 млн новых пользователей, недельный рост составил 4200%. Еще и стоимость Signal выросла в 12 раз. Правда, не того. После призыва Маска многие инвесторы не сразу разобрались, о какой именно компании идет речь, и скупили акции предоставляющей медицинские услуги техасской Signal Advance. Позже выяснилось, что приложение, о котором говорил миллиардер, вовсе не торгуется на бирже.

Такой спрос на мессенджеры, которые позиционируют себя как самые защищенные, появился из-за изменения политики конфиденциальности WhatsApp. Площадка объявила, что будет делиться со своим владельцем, соцсетью Facebook, номерами телефонов, геолокацией и данными о переписках пользователей. Люди решили, что теперь все их сообщения будут доступны третьим лицам, хотя компания поспешила выступить с опровержением этого мнения. На самом деле все эти данные пользователи WhatsApp в последние годы и так передавали Facebook, но добровольно, отмечают эксперты. И проблема обновленной политики в том, как Facebook распоряжается этими сведениями, говорит гендиректор компании Social Data Hub Артур Хачуян:

«Все считают, и я в том числе, что слишком много данных собирает Facebook. Но дело тут не в объеме данных, а в том, что Facebook крайне непорядочно распоряжается данными.

Он любит перепродавать их рекламным платформам, у соцсети постоянно случаются утечки, в последние два-три года этот объем колоссально возрос».

Массовые блокировки соцсетями аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников также заставили пользователей отправиться туда, где нет жесткого регулирования, но обеспечивается безопасность общения. Правда, в контексте защищенности речь нужно вести даже не о Telegram, а о других платформах, отмечает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян: «Есть множество замечательных решений, которые, конечно, намного безопаснее, чем WhatsApp, Telegram и многие другие мессенджеры. Но они уступают по удобству использования, поэтому пользователям во многих случаях приходится выбирать между удобством и безопасностью. Но, тем не менее, на рынке представлено множество вариантов, часть из них заблокирована Роскомнадзором за то, что они не исполняли “закон Яровой”.

Достаточно безопасный мессенджер Threema, BlackBerry Messenger, известный FireChat».

Правда, каким бы защищенным ни был мессенджер, в реальности настоящую безопасность общения может обеспечить только сам пользователь, подчеркивает генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Посещаете ли вы сомнительные сайты, открываете ли вы сомнительные приложения, устанавливаете ли вы приложения не из официальных магазинов, щелкаете ли вы на непонятные ссылки — от этого зависит ваша безопасность. А вероятность того, что у вас украдут данные, скажем, в WhatsApp, переписку, либо в Telegram, в принципе примерно равна. В одном из мессенджеров получше, где-то похуже, но примерно все на одном уровне».

Пока Facebook, WhatsApp и другие компании в интернете воюют с Дональдом Трампом, второй фронт с ними открывают другие страны. Так, в Уганде перед выборами вообще заблокировали все соцсети на неопределенный срок. А в Telegram из-за изменения политики WhatsApp неожиданно завел аккаунт президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Более того, на площадке появлялись и фейковые каналы Дональда Трампа, на один из них подписались больше 200 тыс. человек.