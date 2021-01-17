Пользователи мигрируют в Telegram

Скандалы вокруг американских интернет-компаний спровоцировали всплеск скачиваний Telegram. По данным газеты The Telegraph, в конце прошлой недели сервис Павла Дурова стал вторым по количеству скачиваний в США. А число активных пользователей превысило 500 млн, хотя еще весной их было 400 млн. В этом году мессенджер также начнет брать деньги за размещение рекламы, но обещает не делиться с рекламодателями личными данными пользователей. Перетянет ли в итоге Telegram аудиторию Facebook и Twitter? И на каких компаниях сможет заработать? Расскажет Александр Мезенцев.

Стать вторым по скачиваемости приложением в США Telegram помогли сразу несколько обстоятельств. WhatsApp обновил настройки конфиденциальности, Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа, а магазины Amazon, Apple и Google удалили соцсеть Parler, популярную у сторонников пока действующего президента США. На фоне этого всего за три дня Telegram привлек 25 млн пользователей, а его ежемесячная аудитория превысила 500 млн.

Запрос на площадки, свободные от цензуры, есть давно, поэтому популярность Telegram будет только расти, уверен интернет-эксперт Антон Меркуров:

«Думаю, это долгосрочный тренд, потому что у Facebook большие проблемы и с бизнесом по качеству рекламы, проблемы с персональными данными, падение сервиса, блокировка контентов, которые влияют на настроения.

У Twitter проблемы были с первого дня существования сети, но Twitter очень хорошо инкорпорирован в профессиональную среду, что его, собственно, и держит. Мы ждем большое количество предложений квазимессенджеров и других коммуникационных платформ, есть запрос на то, чтобы мессенджер работал вне зависимости от желания властей отключать интернет, например, как это было в Белоруссии. На данный момент все идут туда, куда доступно, то есть в Telegram».

Но с ростом спроса на Telegram возник еще один вопрос, не грозит ли и ему блокировка? В декабре Еврокомиссия внесла мессенджер в список ресурсов, где есть доступ к пиратскому контенту. А в США, напоминают СМИ, ультраправые успели разместить там призывы к насилию. Telegram удаляет такие сообщения, но все же недоволен гегемонией Apple и Google.

На днях Павел Дуров призвал пользователей IOS переходить на Android, там можно скачивать приложения в обход магазинов. А в будущем появится и веб-версия Telegram, для которой достаточно браузера Safari.

Но чтобы не оказаться в цифровом подполье, Дуров постарается избежать конфликтов с американским регулятором, считает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Если кто-то скажет, что, о, все наши противники перебежали в Telegram, так давайте и его тоже забаним, это будет просто мгновенная смерть практически. Кроме того, есть некоторые данные, что Дуров ждет повторного рассмотрения своей идеи с выпуском криптовалюты, поэтому он вдвойне заинтересован быть лояльным. Обычный человек, когда начинаются проблемы с доступом к чему бы то ни было, обычно ищет какой-то заменитель, который таких проблем не приносит. Вопрос в уходе критической массы. У нас все негодуют, что Facebook такой некорректный, но аудитория Facebook не торопится убежать во “ВКонтакте”, потому что его держат текущие социальные связи, даже не накопленный контент».

В ближайших планах Telegram — монетизация. До конца года там появятся новые платные услуги, которые помогут компании оплачивать серверы и трафик. Личных чатов это не коснется — реклама появится только в крупных Telegram-каналах. А ставку поначалу постараются сделать на крупных рекламодателей с государственным участием, полагает независимый интернет-эксперт Андрей Михайлюк: «Mail.Ru и “Сбер” сейчас спокойно размещаются в Telegram-каналах. И если кто-то из крупных рекламодателей выскажет, что необходимо более точно таргетировать рекламу, команда Дурова будет к этому прислушиваться.

Скорее всего, появятся очень гибкие настройки приватности, и они будут по умолчанию выключены для большинства пользователей в спорных моментах.

Telegram скорее пойдет куда-то на Ближний Восток, в Индию — туда, где уже есть большая база пользователей, и потом на этих успешных кейсах продавать этот инвентарь и в других странах. А с учетом изменений Apple, которые очень сильно затруднят таргетирование рекламы в традиционных каналах, появление любого нетрадиционного нового канала — это способ получить новый трафик и, возможно, дешевле».

Но несмотря на все претензии к Facebook, крупные рекламодатели, похоже, уйдут оттуда не скоро. Когда в июле компании устроили ему бойкот, соцсеть за неделю потеряла $10 млрд. Но уже к новому году многие из них, включая гиганта Unilever, вернули в Facebook свою рекламу.

После блокировки аккаунта Дональда Трампа акции Twitter упали на 10%.А американский провайдер из штата Айдахо принял решение заблокировать Facebook и Twitter за цензуру.

Илья Сизов, Елизавета Скобцова