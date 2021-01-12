Facebook и Twitter обвинили в цензуре Как инвесторы отреагировали на блокировку аккаунтов Дональда Трапа в соцсетях

Блокировка соцсетями аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников обернулась международным скандалом. В США говорят о цензуре со стороны IT-гигантов. За последние дни президент США, судя по всему, оказался самым блокируемым пользователем в социальных сетях. Доступа его лишили, например, Twitter, Facebook и Twitch. Опасения в связи с ситуацией высказали европейские лидеры. Однако у таких жестких действий IT-гигантов немало сторонников. Какие аргументы приводят их противники? И насколько законно действуют площадки? Об этом — Глеб Силко.

«Всем, кто спрашивал, я не еду на инаугурацию 20 января», — таков был последний твит, который опубликовал Дональд Трамп в Twitter. Соцсеть посчитала это и другие сообщения президента США провоцирующими насилие. А после штурма Конгресса в Вашингтоне аккаунт Трампа заблокировали навечно.

Доступ к сервисам Трампу ограничили также Facebook, Twitch, Snapchat, Instagram и другие компании.

Под блокировки попали и сторонники президента: радикально настроенных банили в Twitter, а когда выяснилось, что они общаются в приложении Parler, мессенджер со своих платформ удалили AppStore и Google Play, а Amazon отключила его от своего хостинга, по сути, остановив работу Parler.

Удар был нанесен и по финансам Трампа — сервис электронных платежей Stripe заблокировал президенту и его сторонникам возможность собирать пожертвования.

И во всех этих случаях компании остались в рамках законов, говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «В рамках либерального подхода, каждый, кто регистрируется в социальной сети, является гражданско-правовым контрагентом.

Частные компании никому и ничем не обязаны, поскольку создают свой интернет-сайт, свой ресурс, на котором они вольны публиковать любую информацию или отказать в ее публикации.

В этом смысле они чем-то похожи на частный клуб, который на входе одних допускает, вторых не допускает, опираясь на свои представления о том, какая атмосфера ему нужна в клубе, и каких посетителей, соответственно, он там хочет видеть».

Эта ситуация разделила мировое сообщество. Сторонники блокировки аккаунтов Трампа говорят о том, что соцсети давно перестали быть просто интернет-страницами и могут, действительно, стать площадками для возбуждения ненависти. Противники такого подхода говорят о том, что частные компании занимаются цензурой.

Но в данном случае речь стоит вести скорее о проявлении политической позиции этих платформ в целом, а не по отношению конкретно к Трампу, отмечает завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский: «Против Трампа очень давно были такие настроения. Демократический истеблишмент, какие-то еще яркие политические люди его ненавидят. И когда он пользуется такой популистской, воспламеняющей риторикой, люди начинают рассматривать это как подстрекательство. Платформы не хотят терпеть это, они считают, что это плохой пример. Они хотят показать на примере Трампа, что ни один президент Америки так не может себе позволить делать. Ну, вообще-то, надо одергивать президентов иногда, а то они совсем, знаете, голову теряют».

У многих противников таких действий IT-гигантов возникли опасения: не распространят ли они практику и на других политиков и общественных деятелей?

Осторожно комментировали происходящее даже в Европе: канцлер ФРГ Ангела Меркель, например, посчитала блокировку Трампа сомнительной, поскольку свободу слова не должны регулировать частные компании.

Схожая позиция у французского правительства.

Впрочем, решения о блокировках напрямую ударили по кошельку IT-гигантов: бумаги Facebook дешевели на 3%, а сильнее всех пострадал Twitter — в моменте акции компании падали более чем на 11%.

Twitter не мог не спрогнозировать такой ущерб, а значит, руководство площадки решило сыграть гамбит — сейчас пожертвовать деньгами и репутацией, чтобы избежать судебных разбирательств в будущем, рассуждает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Популярного пользователя иногда придется запретить, чтобы избежать каких-то более неприятных последствий, потому что конгрессмены могут потребовать, например, от Джека Дорси регулярно являться и отчитываться по поводу фальшивых новостей. В конце концов, при следующей власти его вполне могли вызвать “на ковер” для отчета за то, почему он разрешал Трампу писать сообщения, к которым, допустим, предъявлялись те или иные претензии, и Дорси пришлось бы отвечать, почему они не были модерированы».

Станет ли такая жесткая политика для соцсетей нормой, эксперты предсказывать не берутся. Что же касается Трампа, ему явно есть чем гордиться, ведь в копилку к званиям «первый президент США, который ступил на территорию Северной Кореи», или «первый президент США за последние 100 лет, у которого нет домашнего питомца» добавится еще одно — «первый президент США, навечно забаненный в Twitter».