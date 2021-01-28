Главные анонсы 28 января

В Москве состоится совещание президента России Владимира Путина с членами правительства. Основной темой встречи станет повышение эффективности реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и нефтяными компаниями по ситуации на топливном рынке.

В Государственном центральном музее современной истории России в Москве пройдет встреча лидеров партий «Справедливая Россия», «За Правду» и «Патриоты России». В ходе встречи Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин обсудят процесс объединения трех партий и, как ожидается, подпишут межпартийный манифест об объединении. Подробнее

В Красногорске Мособлсуд проверит законность задержания Алексея Навального на 30 суток. Господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля, выездное заседание проводилось в отделе полиции. По всей России 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. Всего на участников несанкционированных митингов Следственный комитет возбудил 22 дела. О делах

Мосгорсуд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова. его обвиняют в получении взятки в 3 млрд руб. Подробнее

В Центральной клинической больнице Москвы состоится прощание с помощником премьер-министра РФ Сергеем Приходько. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Господин Приходько умер 26 января в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. О деятельности политика

Чем известен Сергей Приходько Читать далее

В Киргизии состоится инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова. Господин Жапаров набрал 79,2% голосов избирателей. О его программе

Чем известен Садыр Жапаров Читать далее

В Нью-Йорке (США) пройдет пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке доклад генерального секретаря ГА ООН об итогах работы организации и о приоритетах 2021 года.