Чем известен Садыр Жапаров

Жапаров Садыр Нургожоевич родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области Киргизской ССР. В 1991 году окончил Киргизский государственный институт физической культуры, в 2006-м — юрфак Киргизско-Российского славянского университета.

Работал в колхозе, служил в армии, был руководителем крестьянского хозяйства. С 1994 по 2005 год возглавлял киргизские нефтяные компании «Кергей», «Гузель», «Нурнефтегаз». В 2005 году избран депутатом парламента Киргизии, возглавлял фракцию «Келечек» («Будущее»).

С декабря 2007-го по сентябрь 2009 года был советником на общественных началах президента Курманбека Бакиева. В 2008–2010 годах занимал должности комиссара Национального агентства республики по предупреждению коррупции, а затем — директора Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе. Был снят с должности после свержения Курманбека Бакиева.

С 2010 по 2013 год был депутатом парламента от партии «Ата-Журт» («Отчизна»). В октябре 2012 года стал одним из организаторов митинга в Бишкеке, участники которого попытались силой прорваться в здание парламента, но были арестованы. В августе 2013 года приговорен к одному году и пяти месяцам, но освобожден в связи с истечением срока наказания. После освобождения четыре года жил за границей.

25 марта 2017 года был задержан после возвращения в Киргизию. 2 августа того же года суд приговорил его к одиннадцати годам и шести месяцам лишения свободы, признав виновным в захвате заложника (полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева) во время митинга в городе Каракол в октябре 2013 года. Позже суд сократил срок до десяти лет. В ночь на 6 октября 2020 года был освобожден из колонии сторонниками оппозиции. 10 октября утвержден премьер-министром страны. С 15 октября, после отставки президента Сооронбая Жээнбекова, исполнял обязанности президента Киргизии. 14 ноября сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах.