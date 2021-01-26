Чем известен Сергей Приходько

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Приходько Сергей Эдуардович родился 12 января 1957 года в Москве. Отец работал в Академии бронетанковых войск, мать была научным сотрудником в ЦНИИЧермете. В 1980 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Во время учебы проходил стажировку в пражской Высшей экономической школе.

С 1980 года работал референтом, атташе посольства СССР в Чехословакии. С 1985 года — атташе 4-го европейского отдела МИДа, с 1986 года — атташе, третий секретарь управления социалистических стран Европы МИДа. В 1987 году вернулся в посольство в Чехословакии, работал третьим, затем вторым секретарем. С 1992 года — второй, затем первый секретарь посольства России в Чешской и Словацкой Федеративной Республике.

В 1993 году возглавил отдел в департаменте Европы МИД РФ, в 1995 году — отдел Балтии 2-го европейского департамента МИДа. С 1997 года — и. о. заместителя директора 2-го европейского департамента МИДа. Во время дипломатической службы близко познакомился с Сергеем Ястржембским, по рекомендации которого в 1997 году перешел в администрацию президента.

С 9 апреля 1997 года — помощник президента Бориса Ельцина по международным вопросам. С 15 сентября 1998 года — заместитель главы администрации президента (сменил господина Ястржембского). 2 февраля 1999 года также получил пост начальника управления по внешней политике. 4 июня 2000 года переназначен на этот пост президентом Владимиром Путиным. С 26 марта 2004 года — помощник президента по вопросам внешней политики и международных отношений, сохранил должность во время президентства Дмитрия Медведева. В 2006 году участвовал в подготовке саммита G8 под председательством России. В декабре 2007 года стал председателем оргкомитета форума АТЭС-2012. В 2003–2012 годах возглавлял совет директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в 2003–2010 годах входил в совет директоров ОАО «АХК Сухой».

В феврале 2018 года Алексей Навальный выпустил расследование о деятельности Сергея Приходько, где, в частности, рассказал о его отдыхе в Норвегии на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. Сам господин Приходько назвал расследование «провокацией».

22 мая 2012 года назначен первым заместителем главы аппарата правительства Владислава Суркова, контролировал внешнеэкономическую деятельность. С 22 мая 2013 года был вице-премьером—главой аппарата правительства. С января 2020 года работал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.