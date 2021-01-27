СКР подтвердил задержание двух участников акций в Москве

За противоправные действия в рамках уголовных дел задержаны два участника несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщило главное следственное управление СКР по Москве. Имена задержанных не уточняются.

«Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. В скором времени будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения»,— сказано на сайте СКР по Москве.

Один из задержанных — мужчина 1984 года рождения — во время акции 23 января на Страстном бульваре несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, сообщает СКР. На допросе он подтвердил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину. Второй задержанный — молодой человек 2002 года рождения — причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Ранее источники ТАСС сообщили, что в Москве задержали таксиста Валерия Евсина по подозрению в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов и TikTok-блогера Константина Лакеева, которого подозревают в нападении на служебный автомобиль ФСБ. 26 января суд арестовал на два месяца Евгения Есенова, обвиняемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Несогласованные акции в поддержку господина Навального прошли 23 января во многих регионах России. 26 января начались допросы школьников, участвовавших в протестах, об этом “Ъ” рассказали адвокаты и родители детей. Допросы проходят в рамках возбужденного уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Подробнее о допросах школьников — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».