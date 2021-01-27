Кремль не собирается вести диалог с молодежью, участвовавшей в «погромах» во время протестов

Диалог с молодежью, которая участвовала в «погромах» и нападениях на представителей правоохранительных органов во время протестных акций, невозможен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С остальной молодежью он будет продолжаться, сказал он журналистам во время пресс-колла.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал к откровенному и честному диалогу с молодежью, которая участвует в протестных акциях. В Кремле при этом ранее заявили, что диалог с нарушителями невозможен.

«Я вчера говорил о том, что не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках этих несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка. Вот с ними действительно не может быть»,— сказал господин Песков на вопрос “Ъ FM”.

При этом он добавил, что с остальной молодежью «диалог есть, и он будет продолжаться». «Так или иначе этот диалог осуществляется. Именно к этим людям адресованы предупреждения, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях. Этих людей просят воздержаться от этого, и с ними, кстати, весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка»,— заявил Дмитрий Песков.

23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В них в том числе участвовала молодежь. 26 января начались допросы школьников, участвовавших в протестах, рассказали “Ъ” адвокаты и родители детей. Допросы проходят в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Подробнее о допросах школьников — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».