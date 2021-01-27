Глава Минобрнауки призвал к диалогу с протестующей молодежью

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал к откровенному и честному диалогу с молодежью, которая участвует в протестных акциях. Также он отметил, что молодым людям нужна возможность для самореализации.

«Что надо молодежи — это хороший вопрос. Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодежью. Второе, надо помогать и поддерживать, в этом году мы будем делать это больше, студенческое самоуправление, первый опыт самоуправления и самореализации молодежь должна получать в университетах»,— сказал господин Фальков во время общения с представителями студенческих СМИ (цитата по ТАСС).

23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В них, в том числе, участвовала молодежь. 26 января начались допросы школьников, участвовавших в протестах, рассказали “Ъ” адвокаты и родители детей. Допросы проходят в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Подробнее о допросах школьников — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».