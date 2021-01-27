Следствие ведет молодых

В ряде регионов России во вторник начались допросы школьников, участвовавших в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом “Ъ” рассказали адвокаты и родители детей, отметив «доброжелательность» следователей, которые спрашивали в том числе о спонсорах, которые якобы платили детям за участие в митингах в минувшую субботу. Допросы проходят в рамках возбужденного уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия (ст. 151.2 УК РФ), следователям предстоит поговорить с тремя сотнями учащихся. Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в связи с этим говорит, что российским школам следует давать учащимся актуальные политические знания и ввести институт бойскаутов — подобный тому, где воспитывались многие европейские лидеры.

Следователи Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Тобольска, Ростова-на-Дону начали допрашивать школьников об их участии в акциях 23 января. Об этом “Ъ” рассказал старший партнер правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук, отметив, что допросы «проходят в присутствии родителей, но далеко не всегда с адвокатом». По данным “Ъ”, наиболее активные следственные действия проводятся в Санкт-Петербурге, где интересы детей представляют адвокаты «Правозащиты Открытки»,— там школьников спрашивают о предполагаемых спонсорах и TikTok.

Протестные акции 23 января, напомним, прошли в 125 городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального (арестован 18 января по так называемому делу «Ив Роше»). После них, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны более 3,8 тыс. человек, из которых 198 — несовершеннолетние. По данным уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, речь может идти о трех сотнях задержанных школьников. СК расследует дело о вовлечении в митинги детей через интернет (ст. 151.2 УК РФ). После акций региональные подразделения СК возбудили также 20 уголовных дел за применение насилия к полицейским, хулиганство, перекрытие дорог и порчу имущества. Пока известно лишь об одной проверке в связи с 59 сообщениями о пытках, насилии и избиениях протестовавших силовиками: управление МВД в Петербурге разбирается в эпизоде, где полицейский ударил в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Во вторник она была госпитализирована повторно. В то же время правозащитники в Москве сообщили во вторник, что сотрудники управления собственной безопасности столичного ГУ МВД приглашают на опросы граждан, заявивших об избиении полицейскими, а в ряде случаев вывозят их на место событий и запрашивают данные с камер видеонаблюдения.

Как ранее сообщал “Ъ”, в центральном аппарате СК уверены, что российские школьники вышли на протесты 23 января, воодушевившись призывами в соцсетях. В «Апологии протеста», однако, подчеркивают, что среди задержанных (67 адвокатов проекта представляли 1013 задержанных в 28 городах) несовершеннолетних было около 5%. По версии следствия, неустановленные лица из числа сторонников Алексея Навального с 20 января публиковали в социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на видеохостинге YouTube призывы (в том числе к детям) об участии в несанкционированных митингах в условиях, «не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

Во вторник к детям, решившим принять участие в акциях, стали приходить домой следователи. Так, один из питерских подростков (16 лет) рассказал “Ъ”, что следователь, в частности, спрашивал, платил ли кто-то деньги за выход на акцию. Мать мальчика уточнила, что правоохранитель вел себя «доброжелательно». Матери 17-летней девушки, задержанной 23 января, в понедельник днем позвонили из следственного отдела по Приморскому району СУ СКР по Санкт-Петербургу. Допрос был назначен на 21:00 и состоялся в тот же день.

В «Правозащите Открытки» пояснили “Ъ”, что вопросы следователя состояли из трех блоков.

Первый касался быта: наличие собственной комнаты, увлечения, посещение кружков или секций, место обучения.

Второй затрагивал события 23 января: как девушка оказалась в центре Петербурга, с какой целью, при каких условиях прошло задержание.

В заключительной части беседы следователь спрашивал про размещенную в сети информацию: видел ли подросток призывы во «ВКонтакте», TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, подвигли ли на участие в акции сообщения, были ли в интернете ролики, «отговаривающие» от участия в протесте.

«По протоколу и по изложенной фабуле сложилось ощущение, что СК пока сам не знает, как это подтянуть под общероссийское уголовное дело. Видимо, угрозой жизни несовершеннолетних решили формально считать нарушения ограничений в рамках режима повышенной готовности»,— предполагает глава организации «Открытая Россия» (связана с Михаилом Ходорковским) юрист Анастасия Буракова.

По данным “Ъ”, полиция Екатеринбурга до сих пор разыскивает 16-летнюю девушку, которая ушла из дома в канун акции протеста и, как следует из информации «Розыск-Магистраль», в тот же день вылетела в столицу. В полиции сообщают, что девушка «до ухода высказывала родителям желание полететь в Москву на митинг».

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Из задержанных и доставленных в ОМВД Москвы 187 несовершеннолетних 177 были переданы родителям или законным представителям, остальных направили в больницы и центры временного содержания. На 111 из них составлены протоколы по «митинговой» ст. 20.2 КоАП (нарушение правил публичного мероприятия), а более 70 родителей и опекунов полиция привлекла за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП).

О вовлечении несовершеннолетних в митинги в понедельник высказался глава государства, подчеркнув, что «так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей». После этого с похожими заявлениями о вовлечении детей в протесты выступали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава СПЧ Валерий Фадеев.

Александр Передрук, однако, отмечал, что «несовершеннолетние имеют такое же право участвовать в мирном протесте, даже несогласованном, как и взрослые, что регламентируется как ст. 31 Конституции РФ, так и Конвенцией ООН о защите прав детей».

Во вторник господин Фадеев сделал новое заявление, сообщив, что в России не хватает должной молодежной политики. «Молодые люди, к сожалению, сегодня недостаточно компетентны в вопросах политической жизни и социальной сферы,— уточнил он в разговоре с “Ъ”.— Хотелось бы, чтобы школа давала им больше таких знаний». Также Валерий Фадеев считает, что российской молодежи нужно больше общественных организаций, подобных бойскаутским, через которые «проходили многие европейские политики, учась там организационной работе». Создание таких организаций, подчеркнул глава СПЧ, не будет препятствовать выражению молодыми людьми своего мнения «на согласованных митингах», но даст возможность политическим организациям и партиям плотнее взаимодействовать со школьниками.

Мария Старикова; Марина Царева, Санкт-Петербург; Николай Сергеев