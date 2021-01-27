ТАСС: таксиста задержали за нападение на представителя власти на акции в Москве

В Москве задержан третий подозреваемый в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов на акции в поддержку Алексея Навального в столице, сообщил источник ТАСС. По данным агентства, это таксист Валерий Евсин.

Господина Евсина подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи ведут его допрос.

26 января суд арестовал на два месяца первого обвиняемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов — Евгения Есенова. Также был задержан водитель машины за наезд на полицейского. 27 января стало известно о задержании TikTok-блогера Константина Лакеева. По данным ТАСС, его подозревают в нападении на служебный автомобиль ФСБ.

Несогласованные акции в поддержку господина Навального прошли по всей России 23 января. Демонстранты не согласны с арестом оппозиционера. Во всех регионах, по данным «ОВД-Инфо», было задержано около 3,9 тыс. человек. Возбуждено 20 уголовных дел.

О последствиях акций протеста по России — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».